PTI-BR apresenta case do Programa Vila A Inteligente em evento sobre Cidades Conectadas e Inovadoras

O diretor técnico do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), Rafael Deitos, participou do evento de lançamento CityHub com o tema “Inovação e Sustentabilidade para transformação de cidades”, no painel de “Cidades Conectadas e Inovadoras”.

Na oportunidade, Deitos apresentou o case do Programa Vila A Inteligente, destacando, além dos resultados da primeira fase do projeto, o lançamento do edital Smart Vitrine, previsto para ocorrer no dia 29 de junho.

Segundo o diretor técnico do PTI-BR, o conceito trabalhado no Programa Vila A Inteligente é construir ou transformar uma cidade utilizando tecnologia como ferramenta. “Isso significa priorizar a qualidade vida da população adaptando o ambiente urbano com tecnologias aplicadas para melhor atender esse objetivo, que não é necessariamente ter tecnologia em abundância. A tecnologia é um meio para atingir os resultados que beneficiem os cidadãos”, explicou.

Smart Vitrine

O Smart Vitrine é o edital destinado às empresas que ofereçam tecnologias em cidades inteligentes, com soluções que possam ser testadas e implementadas em ambiente de testes (Sandbox) do Bairro Itaipu A, com o propósito de resolver problemas reais da população e melhorar sua qualidade de vida.

Para Deitos, o objetivo do Smart Vitrine é aproximar o Sandbox do Bairro Itaipu A do setor privado e público, focando na validação e divulgação destas tecnologias testadas, sua comercialização e absorção pelo mercado.

“Além de ser um espaço de testes, experimentações e validações, o Smart Vitrine vai atrair empresas, investidores, inovações e eventos para região, criando muitas oportunidades de negócios para Foz do Iguaçu, gerando emprego e renda”, disse o diretor técnico do PTI-BR.

Participantes

Além do diretor Rafael Deitos, também participaram do “Cidades Conectadas e Inovadoras” do CityHub, Mateus Martini, diretor da Regional Sul da Huawei; Cris Alessi, presidente na Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação; Caio Castro, diretor do ICities – Smart Cities Solutions.

CityHub

O CityHub, uma rede colaborativa multissetorial que visa acelerar a transformação das cidades brasileiras em espaços favoráveis às futuras gerações.

Criado por empreendedores paranaenses, o Hub faz a conexão entre indústrias de diferentes setores, empresas de todos os portes, centros de pesquisa e inovação e startups, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e a implantação de soluções voltadas às cidades inovadoras, mais inclusivas, acolhedoras e ambientalmente responsáveis.

Créditos: PTI