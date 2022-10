PTI-BR e Brasil Soberano concluem participação em evento contribuindo com a formação de cidades mais inteligentes

A 8ª edição da feira Connected Smart Cities & Mobility ocorreu de 04 a 05 de outubro com o propósito de tornar as cidades brasileiras mais desenvolvidas e conectadas.

Conexões, soluções, negócios e tendências para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes são as palavras que resumem a participação do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e a Brasil Soberano no Connected Smart Cities & Mobility 2022 (CSCM).

O principal de Cidades Inteligentes e mobilidade urbana no Brasil ocorreu entre 04 e 05 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo, com mais de 300 palestrantes e 12 auditórios simultâneos.

Durante os dois dias da programação, gestores de setores públicos e privados, especialistas, empresários e investidores tiveram a oportunidade de conhecer o Centro de Excelência em Smart Cities de Foz do Iguaçu, um novo ambiente de promoção das ações em Cidades Inteligentes.

Em estande montado no evento, o propósito das duas instituições esteve voltado para a apresentação de suas frentes em Imersão em Cidades Inteligentes; teste, validação e certificação de tecnologias; qualificação e capacitação de equipes; implantação e operação de Centros de Controle e Operações (CCO´s); programas de inovação aberta e matchmaking de negócios.

Já nas palestras, painéis e debates, os destaques ficaram para o compartilhamento de experiências e soluções. Entre os temas apresentados estiveram o “Hackaton de Smart Cities”; “Solução para gestão inteligente de áreas urbanas”; “Cidades mais resilientes por meio de Centros de Gestão Integrada”; “Edital Smart Vitrine”; “MoVE: Soluções de compartilhamento e monitoramento veicular” e “Cidades prósperas”.

Cidades mais Inovadoras

Segundo o diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Regis, o evento reuniu as principais soluções e iniciativas para o desenvolvimento em Smart Cities. “Tivemos a oportunidade de trocar informações para entender as necessidades dos municípios na busca de soluções que vão contribuir com a oferta de serviços públicos de qualidade e a geração de negócios e desenvolvimento”, ressaltou.

Para o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o objetivo da participação do Parque Tecnológico e da Brasil Soberano na feira foi alcançado de forma satisfatória. “Durante o evento foi possível apresentar e compartilhar das ações que estão sendo desenvolvidas em Foz do Iguaçu pelo Centro de Excelência em Smart Cities. Além de promover a troca de experiências acerca das melhorias nos serviços oferecidos a população”, disse.

“Quando falamos de cidades mais inteligentes e conectadas, estamos falando da melhoria na qualidade de vida e bem-estar das pessoas”, complementou o diretor superintendente.

O diretor da Brasil Soberano, Gustavo Lemes, também avaliou a participação do evento de forma positiva. “Apresentamos o Centro de Excelência em Smart Cities no evento como uma referência no desenvolvimento de Cidades Inteligentes. Tanto no stand, como nas participações, nos painéis, apresentações e reuniões estratégicas, obtivemos um ótimo resultado ao apresentar as mais diversas soluções tecnológicas às cidades representadas no evento”, destacou.

Referência em soluções

A production smart cities da Loteadora e Incorporadora EMais, Jéssica Amaral, visitou o estande do PTI-BR e da Brasil Soberano no evento e contou por que se interessou em conhecer o que estava sendo apresentado. “Uma das premissas da empresa em que atuo é entregar soluções inteligentes. Quando passei e vi o estande com a palavra Smart Cities me chamou a atenção, pela importância das pessoas entenderem o que são Smart Cities, quais são as soluções e o trabalho que tem sido feito em Foz do Iguaçu. Também conhecemos a Imersão em Cidades Inteligentes e nos interessamos em participar”, afirmou.

Parceiros

Com o objetivo de contribuir com posicionamento de Foz do Iguaçu como um polo de inovação e empreendedorismo, o PTI-BR também esteve presente no estande da Prefeitura de Foz, onde foi realizada a divulgação do destino como um lugar para viver, visitar e investir. Atração de investimentos, empresas e projetos inovadores, foram algumas das temáticas trabalhadas pelo PTI-BR no estande da Prefeitura de Foz. Bem como, a apresentação do primeiro e maior bairro público Sandbox do País, o Vila A Inteligente.

O Sebrae/PR, Inmetro e Abrac são parceiros estratégicos que também estiveram presentes no evento, apresentando soluções e serviços para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.