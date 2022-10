PTI-BR e Descomplica UniAmérica realizam parceria inédita para o desenvolvimento de projetos na área da educação

Parceria oportunizará que estudantes vivenciem na prática os conceitos aprendidos em sala de aula e criem novas soluções em prol do desenvolvimento da região.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), enquanto Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), e a Descomplica UniAmérica iniciam atuação conjunta de cooperação técnico científica para a realização e execução de ações, programas e projetos. A parceria também prevê o intercâmbio em assuntos educacionais, científicos, tecnológicos e de pesquisa. Entre eles, o desenvolvimento de projetos integradores.

A iniciativa vai possibilitar que os alunos da universidade desenvolvam suas competências e habilidades no Parque Tecnológico, unindo a teoria, aprendida em sala de aula, com a prática, criando soluções para problemas reais com a orientação de professores qualificados e o apoio de diversos profissionais, que colaboram com os projetos como mentores.

Os projetos integradores vão permitir que estudantes iniciem suas carreiras profissionais em um ecossistema de inovação, além de terem a oportunidade de desenvolver a prática profissional, competências, networking e a geração de um portfólio de projetos ainda durante a graduação.

De acordo com a gestora do Centro de Competência Ciência e Educação do PTI-BR, Andréa Pavei Schmoeller, a parceria vem ao encontro dos objetivos de atuação de ambas as instituições que é de atuar na criação de soluções inovadoras para a resolução de desafios vivenciados pela sociedade, transformando conhecimentos e tecnologias em bem-estar e qualidade de vida.

“O projeto integrador visa oferecer vivência prática-profissional dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o curso mediante aplicação dos conhecimentos em situações reais. A proposta dessa parceria, que é inédita entre as instituições, oportunizará benefícios tanto para o aluno, como para a sociedade como um todo, que passará a contar com mais uma ferramenta que possibilitará a solução de desafios que resultarão em tecnologia, inovação e negócios”, comenta Andréa.

Segundo o Diretor Geral da Descomplica UniAmérica, Maurício Pedroso, “Nosso tipo de metodologia possibilita o estudante ter um aprendizado efetivo e prepara o futuro profissional para atender as demandas de um mercado de trabalho em constante evolução. A parceria com o PTI-BR atesta a responsabilidade da Descomplica UniAmérica como instituição de ensino que possibilita o acesso à tecnologia e inovação dentro de qualquer profissão”, destacou Maurício.

Visita ao PTI-BR

Recentemente o PTI-BR recebeu a visita dos representantes da Descomplica UniAmérica. Na ocasião eles foram recebidos pelo diretor superintendente, general Garrido e pelo diretor técnico, Rafael Deitos.

Além de promover ainda mais a aproximação das instituições, os visitantes também tiveram a oportunidade de conhecer a missão, objetivos e propósitos do PTI-BR e a estrutura física do ecossistema de inovação do Parque Tecnológico.

Estiveram presentes o reitor da Descomplica UniAmérica e CEO da Descomplica, Daniel Rodrigues Pedrino; diretor operacional e vice reitor, Dieter Paiva; diretor geral, Mauricio Pedroso Ribeiro Silva; gerente de marketing, Jade Duarte Romano e a reitora de relacionamentos Lucia Helena Machado Makhlouf.

Créditos: Kiko Sierich/PTI-BR.