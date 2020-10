PTI-BR e Grupo Sarabia, do Paraguai, se unem para o desenvolvimento de soluções para o agronegócio

Parceria foi formalizada nesta quinta-feira (08) e visa contribuir com o aumento da competividade do setor para ambos os países.

O agronegócio brasileiro e paraguaio só´ tem a ganhar: a partir desta quinta-feira (08), a experiência no desenvolvimento tecnológico e inovador do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) alia-se ao conhecimento de 27 anos no mercado do Grupo Sarabia, ao qual pertencem as empresas Agrofértil e Tecnomyl, para a construção conjunta de soluções em beneficio do setor.

Com a formalização da parceria, realizada em solenidade restrita no PTI, o Grupo Sarabia e´ somado como empresa âncora ao ecossistema do Parque, juntando-se a startups, instituições de ensino e aos centros de competência da instituição. A expectativa e´ que, inicialmente, seja investido aproximadamente R$ 1 milhão no desenvolvimento de produtos e serviços que contribuirão com o aumento da competitividade do agronegócio dos dois países.

Ao conhecer os Centros de Competência e laboratórios do Parque, que tem como um de seus eixos temáticos de atuação o agronegócio, o Grupo Sarabia enxergou uma oportunidade de intensificar um processo que iniciou ha´ três anos, quando foi criado o seu departamento de inovação.

Sustentabilidade e desenvolvimento

De acordo com o presidente do Grupo, Jose´ Marcos Sarabia, desde quando surgiu, em 1993, o conglomerado sempre pautou sua atuação pela inovação – a isto ele atribui a liderança que possui no atendimento ao setor do agronegócio paraguaio. Sarabia acredita que a parceria com o PTI vai fortalecer essa característica de suas empresas.

“Sabemos que na agricultura e´ preciso novas tecnologias, inovadoras, para aumentar a produtividade com sustentabilidade. Sabemos também que, com a tecnologia que existe no PTI e a expertise que temos no agronegócio, vamos conseguir desenvolver startups, soluções inovadoras e, com isso, acelerar o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, do Paraguai e de toda a região”, afirmou Sarabia.

O head de inovação do Grupo, Felipi Sarabia, destacou que entre os focos da parceria com o PTI estão “projetos na linha de agricultura inteligente, agricultura digital, fazendas inteligentes e soluções inovadoras para o agronegócio, que, com certeza, trarão grandes frutos para a sociedade”.

“Hoje o PTI-BR consolida uma importante parceria com o Grupo Sarabia e reafirma o seu compromisso com a busca pela sustentabilidade. O agronegócio e´ uma das temáticas de atuação definidas em nosso Planejamento Estratégico e e´ um vetor determinante para o crescimento econômico do país”, pontuou o diretor superintendente do PTI, General Eduardo Garrido.

“Nosso ecossistema conta com empresas incubadas que oferecem inovações e tecnologias, seguindo as tendências da indústria 4.0 com foco na transformação do agronegócio. Estou certo de que a parceria firmada fortalecera´ o protagonismo do Grupo Sarabia em seu território de atuação, ampliando sua competitividade e aumentando a sua eficiência no mercado”, complementou Garrido.

O diretor de Negócios e Inovação do PTI, Rodrigo Régis de Almeida Galvão, destacou que, como empresa âncora, o Grupo Sarabia reforça o ecossistema de inovação do Parque. “As empresas âncoras sa~o as principais demandantes de soluções tecnológicas, o que estimula o desenvolvimento de produtos e serviços que podem surgir de startups. A importância dessa parceria e´ a consolidação desse ecossistema, que contribuirá´ com a geração de renda e bem-estar para a sociedade”.