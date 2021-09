PTI-BR e Prefeitura avançam em tratativas para posicionar Foz do Iguaçu como polo de inovação e negócios

Encontro estratégico alinhou ações para a promoção do desenvolvimento social por meio dos eixos de inovação, tecnologia e atração de novos negócios.

Com o propósito de avançar no desenvolvimento de um conjunto de ações que vão consolidar Foz do Iguaçu como um polo de inovação e negócios, o Prefeito Chico Brasileiro esteve nesta sexta-feira (24), no Parque Tecnológico Itaipu- Brasil (PTI-BR), para uma reunião de alinhamento de estratégias.

O diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, apresentou projetos e resultados que já podem ser conferidos na prática, como o Smart Vitrine, edital destinado às empresas que oferecem tecnologias em cidades inteligentes, a primeira fase do Programa Vila A Inteligente e o Edital Hangar, que de forma contínua possibilita a incorporação de novas startups no ecossistema de inovação.

“O trabalho em conjunto entre o PTI e a prefeitura irá melhorar a atração de investimentos para a cidade, possibilitando a geração de novos negócios com base tecnológica, capaz de atrair investimentos, emprego, renda e conhecimento”, destacou Garrido. “O Parque Tecnológico possui soluções que podem ser disponibilizadas e implantadas em Foz do Iguaçu”, complementa o diretor superintendente.

Integração

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, ressaltou que o PTI é um dos braços estratégicos da cidade e o município é um parceiro que tem caminhado lado a lado. “Nosso propósito é uma maior integração e união de esforços para que o desenvolvimento da cidade possa cada vez mais prosperar. O PTI vem a somar muito para esse projeto”, afirma.

“Todas as ações apresentadas estão relacionadas com as secretarias municipais. Gostaríamos de inserir esse conhecimento compartilhado com toda a administração pública. O PTI é um parceiro prioritário para todas as áreas”, finalizou o prefeito.

Presenças

Também estiveram presentes no encontro o Secretário de Tecnologia da Informação Rafael Sanches Alencar; o Diretor de Captação de Investimentos, Projetos Estratégicos e Inovação Edinardo Antônio Borba; o diretor administrativo-financeiro, Flaviano Masnik; o Gestor da Assessoria de Planejamento e Gestão Jonhey Nazario Lucizani e a Gestora do Centro de Competência Ciência e Educação Andréa Pavei Schmoeller.

Créditos: Kiko Sierich/PTI