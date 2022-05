PTI-BR encerra participação em evento sobre Cidades Inteligentes com novas conexões e oportunidades

A presença do Parque Tecnológico Itaipu Brasil PTI-BR na exposição, teve como propósito apresentar, em cenário nacional, as expertises em Smart Cities presentes em Foz do Iguaçu.

Conexões, inovação, tecnologia, empreendedorismo e negócios. Foi dessa forma que o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) encerrou, nesta última quinta-feira (26), a sua participação em um dos eventos mais estratégicos sobre Cidades Inteligentes, o Smart City Business Brazil Congress (SCBA).

Com duração de três dias, o evento promovido pelo Instituto Smart City Business America (SCBA) em São Paulo, contou com a presença de prefeituras, empresas que trabalham com soluções tecnológicas e especialistas no objetivo de fomentar a discussão e apresentar de soluções em tecnologias para as cidades se tornarem cada vez mais inteligentes.

Além da exposição no estande, o PTI-BR participou de uma série de reuniões estratégicas, painéis e apresentações, aproximando o público do evento com as ações desenvolvidas em Foz do Iguaçu por meio do hub de inovação,na busca de conexão e negócios na área de Smart Cities. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a Brasil Soberano, ABDI, INMETRO, ABNT, ABRAC e as empresas do Programa Smart Vitrine, também estiveram presentes com o PTI-BR no evento.

Dentre as atividades desenvolvidas no SCBA, a participação do PTI-BR e dos parceiros esteve em destaque nas reuniões estratégicas: “O que se deve fazer para acelerar a implantação do 5G?”, “Quais são os desafios para se potencializar o mercado de IoT nas cidades e o que fazer para superá-los?”.

Já nos painéis o PTI-BR esteve presente nos encontros sobre as temáticas: “Tecnologias de base para implantação das Cidades Inteligentes. Quais são e como escolher?” e “Soluções tecnológicas para a Mobilidade Inteligente”. Enquanto as apresentações foram sobre: “ISU: primeira metodologia de validação de tecnologias para cidades inteligentes sob a ótica do usuário no Brasil” e “Como o 1º Centro de Excelência em Smart Cities do Brasil pode integrar e capacitar municípios na temática de cidades inteligentes”.

Conexões e oportunidades

Para o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, participar deste importante evento foi uma imersão em Cidades Inteligentes. “Gestores de prefeituras, empresas e parceiros estiveram presentes no estande e conheceram os projetos em Smart Cities desenvolvidos e testados em Foz do Iguaçu pelo Parque Tecnológico Itaipu e seus parceiros – Itaipu Binacional, ABDI, COPEL, INMETRO, Brasil Soberano e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu”, comentou. “Foi também uma oportunidade de apresentar, conectar, executar e possibilitar a replicação dessas iniciativas em outros municípios, promovendo o desenvolvimento, negócios, inovação e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar do cidadão”, destacou o diretor superintendente.

Sobre o evento

O evento foi uma promoção do Instituto Smart City Business America (SCBA), entidade que trabalha pelo desenvolvimento das Cidades Inteligentes no continente latino-americano e constituída por empresas, organizações públicas e especialistas em Smart Cities. O instituto está presente em 11 países da América Latina, além de representação nos Estados Unidos e Espanha.

Créditos: Eddie Machado.