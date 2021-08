PTI-BR firma parceria com I2A2

Parceria vai fincar a bandeira de Foz do Iguaçu no mapa de tecnologias do mundo”, diz diretor do I2A2.

Foi firmado oficialmente hoje, 20 de agosto de 2021, uma parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2), com sede no Canadá, que iniciará com um programa de capacitação em inteligência artificial, gratuito, para profissionais e estudantes da região oeste do Paraná.

Segundo Cid Vianna, diretor de novos negócios do T2I Group e facilitador deste projeto, há uma grande demanda por profissionais de Data Science (Ciência de Dados), em especial com experiência em tecnologias avançadas, a exemplo da inteligência artificial. O programa oferecido nessa parceria deve colocar Foz do Iguaçu no radar mundial de empresas interessadas no desenvolvimento da inteligência artificial.

“Esse trabalho que estamos iniciando vai fincar a bandeira de Foz do Iguaçu no mapa de tecnologias de Data Science do mundo. Hoje, há poucos centros no mundo especializados nesse tipo de tecnologia. Em médio prazo, desejamos fazer de Foz do Iguaçu, e talvez toda a região Oeste do Paraná, um celeiro de profissionais dessa área”, explicou Cid Vianna.

Para Vianna, inúmeras oportunidades de negócios estão sendo perdidas na região em função da falta de profissionais especializados disponíveis no mercado. “Esse programa é só a ponta do iceberg em relação ao desenvolvimento da cultura da Data Science aqui para a região oeste do Paraná. A ideia nesse momento é capacitar profissionais visando suprir uma demanda de mercado, mas haverá outros cursos e treinamentos. O ecossistema aqui, com o Parque Tecnológico e as universidades, é o ambiente propício para essas atividades”, disse.

De acordo com o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o programa é muito importante para a qualificação profissional e a geração de novas oportunidades para os jovens universitários da região.

“Essa semana, lançamos o Hangar PTI Startups para estimular ainda mais o empreendedorismo e a inovação. Hoje, estamos lançando uma parceria para a capacitação e queremos oferecer ao jovem universitário a oportunidade de agregar valor à sua formação e aumentar a sua renda em empregos qualificados. Isso está convergente com as nossas ações de estimular a diversificação da economia de Foz”, afirmou general Garrido.

Saiba mais sobre o Programa

O programa é composto por seis módulos, que terão a duração de seis meses cada, totalizando aproximadamente três anos de curso. Os alunos receberão semanalmente o material a ser estudado e, ao final de cada semana, serão realizados encontros entre eles e os tutores com o intuito de revisar o conteúdo proposto.

A cada três semanas será lançado um problema relacionado aos assuntos vistos até então e suas respostas devem ser entregues no encontro da quarta semana, possuindo caráter eliminatório.

Para ser aceito no Programa, o candidato deve ter conhecimentos mínimos de: Matemática (álgebra linear, álgebra vetorial e geometria analítica, análise combinatória e probabilidades), Estatística (estatística descritiva e inferencial), Programação (preferencialmente a linguagem Python).

O aluno será capacitado a compreender e encontrar soluções para problemas que envolvam: Advanced Analytics em dados tabulares (módulo 1), Visão computacional (módulo 2), Processamento de linguagem natural (módulo 3), Robótica e sistemas autônomos (módulo 4).

As inscrições para o Programa de treinamento terão início em setembro – quando será disponibilizado o link de acesso – e as aulas começam no final de outubro de 2021.

Créditos: Kiko Sierich/PTI-BR