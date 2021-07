PTI-BR realiza workshop para identificar oportunidades de inovação em Marechal Cândido Rondon

Evento foi realizado na unidade da Incubadora Santos Dumont e contou com a participação de duas startups e representantes das Secretarias de Indústria, Comércio e Turismo, Fazenda e Esporte e Lazer da prefeitura.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), em conjunto com a Prefeitura Municipal, realizou na última quinta-feira (15), na Unidade da Incubadora Santos Dumont em Marechal Cândido Rondon, um encontro com o objetivo de sensibilizar e divulgar sobre o novo Marco Legal das Startups e identificar oportunidades de inovação no munícipio.

As startups BZS Tecnologia e Westcob apresentaram suas soluções durante o evento, demonstrando de forma prática, em que tipo de oportunidades os mecanismos do Marco Legal podem ser utilizados para otimizar a gestão pública do município.

Durante o workshop, os representantes das Secretarias de Indústria, Comércio e Turismo, Fazenda e Esporte e Lazer da prefeitura tiveram a oportunidade de levantar demandas do setor público que poderão ter soluções desenvolvidas por startups, conectando com as ações do Parque Tecnológico em Marechal Cândido Rondon.

A ação de conexão do PTI-BR com o território, também ocorrerá em outras cidades do Oeste do Paraná nos próximos meses.

Marco Legal das Startups

De acordo com o Gerente de Empreendedorismo, Inovação Aberta e Incubação de Negócios do PTI-BR, Regean Gomes, a lei que institui o Marco Legal das Startups, Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, é uma oportunidade para que o setor público seja mais inovador mantendo a segurança jurídica das contratações. “Além de facilitar a contratação de startups pela administração pública, o Marco Legal também possibilita o crescimento do ecossistema de startups por meio da criação de novos negócios, soluções inovadoras, maior oferta de capital para investimentos e geração de novas vagas de trabalho”, afirma.

Integração com inovação

De acordo Regean, a palestra e o workshop fazem parte dos trabalhos de sensibilização em inovação aberta desenvolvidos pelo Parque, que buscam integrar os agentes do ecossistema para a inovação e desenvolvimento. “A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon é parceira em ações do PTI-BR desde 2005 e a partir do final de 2020 também passou a aproximar a inovação do setor público, bem como, desenvolver mais ações de impacto econômico e social”, destaca o Gerente de Empreendedorismo.

“O encontro permitiu que os participantes identificassem várias demandas relevantes com relação à segurança, mobilidade urbana, turismo, eventos e sobre a necessidade de unificar e dar visibilidade aos dados relacionados a setores econômicos do município”, complementa Regean.

Para o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Valdir Port (Portinho), o Marco Legal das Startups veio para contribuir principalmente nas oportunidades de criação de instrumentos facilitadores aos órgãos governamentais, nesse caso as prefeituras, para resolver problemas dos munícipes. “A partir dessa grande parceria com o PTI-BR estamos tendo a oportunidade de discutir sobre Marco Legal durante o workshop, que seguramente culminará com ótimos resultados no futuro próximo. O PTI-BR, por meio da Incubadora Santos Dumont, está fazendo um trabalho extraordinário e o poder público, percebendo isso, está participando de forma efetiva dessas ações”, comenta.

O encontro também possibilitou ainda o alinhamento de futuras ações do PTI-BR em Marechal Cândido Rondon, como a realização de um Agro Day PTI, uma oficina de ideias sobre as demandas do município a serem solucionadas, além da inauguração da unidade da Incubadora Santos Dumont na cidade.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil