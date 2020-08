PTI-BR vai pré-incubar os três melhores projetos do Hackatour Cataratas

Maratona será realizada totalmente on-line entre os dias 7 e 9 de agosto. Inscrições estão abertas.

Desenvolver soluções tecnológicas para o turismo durante o curto período de apenas 50 horas. Este será o objetivo dos participantes do 5º Hackatour Cataratas, evento que será realizado totalmente on-line entre os dias 7 a 9 de agosto sob a organização do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e da De Angeli e Empreendimentos.

O evento – que tem a parceria estratégica do Sebrae Paraná e da UniAmérica – é direcionado para designers, programadores, analistas de sistemas, engenheiros, empreendedores, acadêmicos e demais interessados em inovar na área do turismo. Os interessados podem realizar as suas inscrições por R$ 35 no site www.hackatour.com.

Os três projetos apresentados pelas melhores equipes do Hackatour serão automaticamente selecionados para o processo de pré-incubação oferecido pelo PTI-BR, com direito a uma bolsa-auxílio no valor de até R$ 1100,00, por até dois meses, para aperfeiçoarem os seus negócios.

Durante esse período, os novos empreendedores poderão contar com uma assessoria completa oferecida pelo Parque com treinamentos e o auxílio de profissionais especializados para ajudá-los a transformarem a ideia em negócio. Além disso, eles terão a oportunidade de integrar o ecossistema de inovação do PTI-BR.

“O turismo é um setor de grande importância para o desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu e região. Como o momento atual exige muita criatividade de todos do setor, enxergamos no Hackatour uma oportunidade interessante para o surgimento de novos negócios”, destacou Rafael Campos, analista de Negócios do PTI-BR. O Parque Tecnológico também estará representado no time de mentores do evento.

As três melhores equipes da maratona também terão direito a 10 horas de consultoria e imersão juntamente ao Sebrae Paraná, e as duas melhores receberão uma premiação em dinheiro (R$ 3 mil para os vencedores e R$ 2 mil para os vice-campeões). “Mais do que qualquer tipo de premiação, o Hackatour incentiva a inovação em soluções para o turismo, e pode ser o pontapé inicial de startups que farão a diferença no Paraná e no Brasil”, destacou Paulo Angeli, idealizador do Festival das Cataratas e diretor da De Angeli Eventos e Empreendimentos.

Para auxiliar nas etapas de “Descoberta”, “Ideação”, “Prototipação” e “Validação”, a comissão organizadora está preparando uma programação intensa de atividades, como webinars e mentorias. A abertura oficial poderá ser acompanhada pelo público na sexta-feira, 7, às 14h.

O prazo para a entrega das soluções encerra no domingo (9), às 23h. Os 10 projetos finalistas serão anunciados no dia 13 de agosto, e um dia depois ocorre a premiação do evento.

TARS: caso de sucesso

Caso as startups selecionadas no Hackatour passem da fase de pré-incubação para incubação no PTI-BR, elas poderão ter uma trajetória semelhante à das estudantes Bianca Lahm Gomes e Natália Teixeira Gabriel da Silva, sócias da TARS, uma das empresas incubadas no Parque Tecnológico.

O primeiro passo das empreendedoras ocorreu justamente durante o Hackatour Cataratas, quando venceram a edição de 2019 e puderam transformar uma ideia (a de um aplicativo de realidade aumentada para a divulgação e promoção de atrações turísticas) em negócio por meio do processo de incubação oferecido pelo PTI-BR.

De acordo com Bianca Lahm, participar do Hackatour representou uma oportunidade de ampliar a sua visão e de ter novas percepções. “A maratona te coloca frente a desafios que precisam ser superados para que você possa alcançar o objetivo. Isso acaba sendo uma experiência que vai além da parte técnica, pois permite conhecer pessoas e ter contato com novas ideias para te inspirar”, explica.

Com a ajuda do Parque, as sócias começaram a visualizar a solução que desenvolveram como um negócio. “Paramos de pensar apenas como cientistas da computação e nesse tempo tivemos a oportunidade de pesquisar e conhecer mais a fundo o mercado, definindo nossos pontos fortes e pontos fracos, adaptando a ideia à realidade do setor conversando com potenciais clientes”, complementa Natália.

O TARS (“Travelling Augmented Reality Solution” ou “Solução de Realidade Aumentada em Viagem” na tradução literal) atualmente está em fase de prospecção de clientes.

Live de aquecimento do Hackatour

Para tirar todas as dúvidas dos participantes e ainda pré-aquecer a quinta edição do Hackatour Cataratas, nesta quarta-feira (5), às 17h uma live, com a participação do jornalista Garon Piceli, sócio do Ticket Loko e head de marketing da Iguaweb, agência de comunicação especializada em turismo receptivo. A transmissão pode ser acompanha nas mídias sociais do evento.