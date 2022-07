PTI – Brasil conquista selo GPTW pelo segundo ano consecutivo

Certificação reitera o PTI-BR como uma ótima empresa para se trabalhar, de acordo com a pesquisa da Great Place to Work (GPTW) 2022.

Com uma trajetória pautada no respeito, cooperação, excelência e valorização de pessoas, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) comemora, pelo segundo ano consecutivo, a conquista da certificação Great Place to Work (GPTW) 2022, como um ótimo lugar para se trabalhar.

O resultado foi celebrado em um evento especial, realizado nesta sexta-feira (1 de julho), com a temática de festa julina. A comemoração ocorreu em dois momentos: na parte da manhã os colaboradores participaram da iniciativa presencialmente no Cineteatro Barrageiros e virtual por transmissão ao vivo. A tarde a comemoração ocorreu no Complexo Turístico Itaipu (CTI).

Durante a ação o diretor superintendente, general Eduardo Garrido; o diretor administrativo-financeiro, Flaviano Masnik; o diretor técnico, Rafael Deitos; e o diretor de negócios e inovação, Rodrigo Regis, destacaram em suas mensagens, o orgulho, reconhecimento e a confiança dos colaboradores na conquista do selo.

O Great Place to Work (GPTW) é um instituto global presente em mais de 45 países que analisa a visão dos profissionais em relação às empresas em que trabalham. Entre os aspectos avaliados estão: clima organizacional, remuneração, benefícios, oportunidade de crescimento, infraestrutura, transparência na gestão e autonomia dos colaboradores.

De forma anônima, os colaboradores respondem 65 perguntas que abordam pontos como a credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. As empresas que conseguem obter uma alta pontuação (superior a 70% na média) são consideradas como ótimas para trabalhar.

Reconhecimento

Para o diretor superintendente, general Eduardo Garrido, a conquista demonstra o compromisso diário da instituição com o bem-estar dos colaboradores, a valorização do capital intelectual e humano e o desenvolvimento de um ambiente de inovação. “É uma alegria muito grande para nós recebermos dos próprios colaboradores o reconhecimento de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Ainda, de acordo com o diretor superintendente, a conquista do selo também reflete o engajamento e o comprometimento das equipes com o propósito de gerar conhecimento e inovação em soluções para sociedade. “Somos honrados de saber que quem trabalha aqui tem orgulho de fazer parte da nossa história”, destacou Garrido.

Uma ótima empresa para trabalhar

Para alcançar esses resultados, o PTI-BR tem promovido um trabalho contínuo voltado para o cuidado, atenção e bem-estar dos colaboradores. Iniciativas voltadas para o reconhecimento, informação, autonomia, praticidade, agilidade, otimizações, descontração, conforto e o desenvolvimento de parcerias foram realizadas ao longo dos últimos anos. A realização de ações de clima organizacional, comemoração de datas especiais e de engajamento, também contribuíram para a conquista do selo.

Na pesquisa, esteve entre os pontos fortes a forma pela qual os colaboradores e a instituição contribuem com a sociedade; o orgulho em contar com as pessoas; instalações com um bom ambiente de trabalho; local seguro para trabalhar; sentimento de boas-vindas; classificação das entregas como excelentes; honestidade e ética na condução dos negócios, entre outros.

Segundo a gerente da área de Gestão de Pessoas, Maryana Gavioli, a certificação vai além de números: “ela diz respeito às pessoas e garante que juntos estamos no caminho certo”, comemorou. “Abraçamos com carinho o compromisso de ser um ótimo lugar para se trabalhar e a renovação do nosso selo é um trabalho contínuo de todos, para juntos continuarmos transformando o PTI-BR e a nossa sociedade”, destacou.

Créditos: PTI-BR.