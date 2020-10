PTI-Brasil e Grupo Sarabia firmam parceria para desenvolvimento do Agronegócio 4.0

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil e o Grupo Sarabia, do Paraguai, devem firmar uma importante parceria para o agronegócio da região, na próxima quinta-feira (08). Mais informações no aviso de pauta abaixo:

AVISO DE PAUTA

Parque Tecnológico Itaipu – Brasil e Grupo Sarabia firmam parceria para desenvolvimento do Agronegócio 4.0



O que: Cerimônia de Assinatura da parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil e Grupo Sarabia (PY)

Quando: Quinta-feira, dia 08 de outubro, às 09 h;

Onde: Auditório Cesar Lattes – PTI-BR*



*Equipes interessadas em realizar cobertura presencial devem enviar os dados (nome de todos integrantes; nome da mãe; nº do RG/passaporte; placa do veículo, marca do veículo, cor do veículo; nº da habilitação do motorista) para [email protected] até 07/10, às 15h30 h.



Sobre o evento:



O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e o Grupo Sarabia – as empresas Tecnomyl e Agrofértil – firmam parceria na próxima quinta-feira (08), com foco na união de expertises em prol do desenvolvimento do agronegócio, IOT (Internet of Things), agricultura 4.0 e soluções inovadoras para o setor.

Ponto de convergência entre as empresas, o agronegócio – temática de atuação definida no plano estratégico da Fundação PTI-BR, é um vetor crucial para o desenvolvimento econômico, geração de renda e progresso do Brasil e Paraguai.

O Grupo Sarabia atua há mais de 29 anos no mercado do agronegócio, sendo considerada uma das referências no setor. A partir da parceria deve se consolidar como uma das grandes empresas âncoras no Parque Tecnológico.



A solenidade será transmitida pelo canal do PTI-BR no YouTube (youtube.com/ptibrasil) e nas páginas da Tecnomyl (facebook.com/tecnomyl.py) e Agrofertil (https://www.facebook.com/agrofertil.py)

