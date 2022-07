PTI Conecta Comunidade: Iniciativa ajudará empreendedores a transformarem ideias em negócios

Projeto tem como objetivo incentivar novas soluções para cidades e gerar novos empreendedores para a região. Inscrições estarão abertas até 31 de julho.

Você tem uma ideia de negócios? Então venha fazer parte do PTI Conecta Comunidade, o novo programa do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) que vai ajudar empreendedores a tirarem ideias do papel e transformá-las em negócios.

O workshop intensivo sobre empreendedorismo será realizado no dia 13 de agosto na Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI). Serão 8 horas de conteúdo e prática com analistas especializados no assunto.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até dia 31 de julho, por meio do link: https://forms.office.com/r/kE1fafw3zT. Para participar, basta ter uma ideia que resolva algum problema da cidade. E lembre-se: cada projeto poderá ter até 4 idealizadores.

Durante o workshop os participantes vão ter, além da oportunidade de conhecer a Incubadora Santos Dumont, primeira incubadora do Paraná a conquistar a certificação Cerne 4 da Anprotec, a possibilidade de se instalarem no ecossistema de inovação do Parque Tecnológico Itaipu, recebendo a mentoria necessária para o desenvolvimento de sua proposta.

Créditos: PTI-BR.