PTI promove palestra com fundador da primeira incubadora brasileira do Vale do Silício

Palestra gratuita com Fernando Figueiredo ocorre na próxima segunda-feira, 2.

Os mistérios do Vale do Silício, conhecido por ser o maior polo de inovação do mundo, serão apresentados pelo fundador e CEO da Valle Innovation – a primeira incubadora Brasileira do Vale do Silício – Fernando Figueiredo durante palestra no Parque Tecnológico Itaipu (PTI) na próxima segunda-feira, 2, às 9h.

As inscrições para o evento são limitadas e podem ser realizadas gratuitamente pelo link https://webforms.pti.org.br/ecossistemadestartups. Em sua palestra, Figueiredo – que tem uma carreira de 24 anos no mercado internacional – deve abordar dois temas principais: o ecossistema em torno de uma startup (formado por grandes empresas, universidades, investidores, provedores de serviços, pesquisa e entidades de apoio), e o mindset/história do Vale do Silício.

Fernando começou sua carreira no mercado internacional há 24 anos quando chegou em San Francisco para estudar Marketing em U.C. Berkeley. Durante esses anos, fundou a Bookanners Inc – empresa fornecedora de textbooks para a Amazon.com e também criou a VIMEX – exportadora de produtos médicos para o mercado brasileiro.

Após alguns anos trabalhando para Agência de Promoção a Exportações Brasileiras do Governo Federal (ApexBrasil) orientando as empresas brasileiras a entrarem no mercado americano, Fernando resolveu criar a Valle Innovation, uma empresa especializada em desenvolver Programas de Inovação para empresas e startups brasileiras que querem se conectar com Vale do Silício.

A iniciativa é uma parceria entre o PTI, o Sebrae e o Iguassu Valley.

Serviço

Palestra: “Ecossistemas de Startups”

Local: Parque Tecnológico Itaipu (PTI) – Espaço Milton Santos

Data: 2 de março (segunda-feira) – 9h

Inscrições gratuitas: https://webforms.pti.org.br/ecossistemadestartups