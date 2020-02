PTI propõe soluções para incentivar a Agricultura 4.0 no Estado

O diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), general Eduardo Garrido, apresentou ao público do Show Rural, na tarde de quinta-feira, 6, soluções tecnológicas que o PTI vem desenvolvendo para o agronegócio.

A aposta do Parque Tecnológico é incentivar a Agricultura 4.0, também chamada de Agricultura Digital, por meio de projetos de inteligência artificial (IA). Esse foi o tema da palestra do diretor superintendente no Fórum dos Profissionais de TI das Cooperativas Brasileiras, realizado durante o Show Rural.

“Precisamos cada vez mais conectar o agronegócio à energia e à inteligência artificial, para assim cooperarmos com a geração da segurança energética e o desenvolvimento de soluções que mitiguem problemas”, destacou Garrido.

O Parque Tecnológico possui soluções em IA com base em tratamento e cruzamento de informações e imagens, mineração de dados, reconhecimento de padrões, catalogação e validação de objetos, e medição de dados agrometereológicos para auxiliar na tomada de decisão no campo.

Reforçando a importância da gestão das informações para a agricultura da região Oeste do Paraná, o diretor falou sobre a atuação direta do PTI em tecnologias que permitem gerar conectividade, principalmente nas áreas em que não há disponibilidade de internet, por meio das redes de LoRaWAN – uma forma de comunicação sem fio, semelhante ao wi-fi e bluetooth, em longas distâncias.

Empresas incubadas

Garrido também comentou sobre os produtos e serviços das empresas incubadas no Parque Tecnológico que são voltadas ao agronegócio, a exemplo da Brexbit, que desenvolveu um sistema de rastreabilidade na área de sanidade animal com base na tecnologia blockchain. Já a Embio é outra incubada que produz fertilizantes biológicos para o aumento da produtividade na agricultura.

Mencionou ainda a Stac, que traz soluções tecnológicas à avicultura e, nesta edição do Show Rural, assinou uma parceira com a Coopagril para o fornecimento de tecnologia de monitoramento de aviários.

Tripla Hélice

O diretor superintendente do PTI ressaltou ainda a importância do modelo de tripla hélice fomentado pelo Parque Tecnológico, em que governo, universidades e indústria se unem para a inovação, visando desenvolvimento e crescimento econômico.

“Nossa tarefa como um Parque Tecnológico é desenvolver o conhecimento para que as parcerias que podem ser, por exemplo, com cooperativas ou startups, coloquem os produtos no mercado´, comentou Garrido.

Perspectivas

No início desta semana, o Parque Tecnológico recebeu a visita do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ele sinalizou a intenção de desenvolver um programa vetor de parcerias e cooperação entre a Itaipu, o PTI e o Ministério.

O diretor superintendente do PTI avaliou as perspectivas dessa parceria. “Nosso desejo é que o PTI seja uma sede da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Somado ao apoio de empresas interessadas, o Parque Tecnológico Itaipu terá condições de alavancar projetos de tecnologias aplicadas, biotecnologia e tecnologia da informação”.

