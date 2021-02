PTI realiza webinar gratuito sobre plataforma de simulação em tempo real para sistemas elétricos

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) promove, no dia 24 de fevereiro, às 14h, um webinar com o objetivo de apresentar as potencialidades da plataforma de simulação em tempo real RTDS (Real Time Digital Simulator) para aplicações em sistemas elétricos. As inscrições do seminário on-line, que são gratuitas, podem ser feitas a partir desta sexta-feira (12), por meio do link: https://webforms.pti.org.br/webinarrtds.

O público-alvo do webinar são profissionais e pesquisadores ligados ao setor elétrico, fabricantes, indústrias, concessionárias de energia, professores e estudantes universitários.

De acordo com Rodrigo Otto, gerente do Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos do PTI, durante o seminário haverá a demonstração de cases e soluções que foram aplicadas pelo Centro de Simulação no PTI ao longo dos últimos 10 anos, além da infraestrutura disponível e a experiência da equipe.

“A programação do webinar foi planejada para que empresas do setor elétrico, fabricantes, indústrias e concessionárias de energia tenham conhecimento sobre o que é o RTDS, as potencialidades da ferramenta e os exemplos do que já realizamos com o uso da plataforma”, afirma.

A palestra de abertura do evento será feita pela direção do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), que apresentará o papel do PTI no mercado de pesquisa e serviços técnicos especializados. Em seguida, Rodrigo Otto, abordará a trajetória do Centro de Simulação na Itaipu Binacional.

Na sequência, o representante da RTDS Technologies Inc. no Brasil, Sylvio Cayres, falará sobre a plataforma da empresa. Logo após, os engenheiros de simulação Felipe Crestani e Guilherme Justino participam do bate-papo para apresentar as soluções desenvolvidas e explorar as potencialidades da plataforma, respectivamente.

Ao final, será apresentado o novo projeto do RTDS “NovaCor” e suas potencialidades de aplicações em Control Hardware in The Loop (CHIL) e Power Hardware in the Loop (PHIL).

O que é o RTDS

O simulador RTDS do PTI atua com diversas ações que fazem parte do dia a dia da operação de uma empresa do setor elétrico, possibilitando testes em equipamentos físicos de sistemas antes de serem colocados em funcionamento. A ferramenta proporciona a verificação das condições de operação, a identificação de possíveis falhas e a correção, gerando resultados precisos e confiáveis.

Programação

14h15 – O papel do PTI no mercado de Pesquisa e Serviços Técnicos Especializados

14h30 – A trajetória do Centro de Simulação na Itaipu

15h – Desvendando a plataforma RTDS

15h30 – Soluções e cases desenvolvidos com RTDS

16h – Explorando as potencialidades com RTDS

