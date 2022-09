Quatro programas de pós-graduação tiveram aumento de nota em avaliação da Capes

Resultado mostra que um terço dos programas ofertados pela UNILA teve aumento na nota; com conceito 4, já podem solicitar abertura de doutorado.

Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, em Biodiversidade Neotropical, em Integração Contemporânea da América Latina e em Literatura Comparada obtiveram nota 4 na avaliação quadrienal realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), referente ao período 2017-2020, que pela primeira considerou parâmetros qualitativos e quantitativos.

Esse resultado mostra que 33% dos programas de pós-graduação da UNILA tiveram aumento de conceito e que, agora, metade dos 12 programas em atividade são classificados com nota 4, o que significa que já podem solicitar abertura de doutorado. Quatro outros programas tiveram a sua primeira avaliação, obtendo nota 3 os mestrados em Economia, em História e em Relações Internacionais; e nota 4 para o mestrado/doutorado em Energia e Sustentabilidade. E 25% dos cursos ofertados pela UNILA mantiveram a nota. A avaliação da Capes acontece uma vez a cada quatro anos e as notas variam entre 1 e 7, sendo que a nota 4 considera o programa como sendo bom.

Para a responsável pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Danúbia Frasson Furtado, esse resultado reflete um trabalho unificado entre os docentes e discentes (atuais e egressos) de cada programa bem avaliado e, de certa forma, é o resultado de uma atuação de longo prazo da unidade, que vem se dedicando ao fomento das atividades de pesquisa e pós-graduação na UNILA. “Recebemos essa notícia de forma muito positiva, é o reconhecimento de que a Universidade tem produzido conhecimento de qualidade e esperamos que essa produção siga evoluindo para alcançarmos a atuação de excelência que tanto almejamos. E, obviamente, uma produção voltada para a América Latina, refletindo todo o retorno que o conhecimento gerado na pós-graduação acaba trazendo de benefício para a sociedade”, comemora.

Resultados como esses devem ser comemorados especialmente quando se referem a uma instituição jovem como a UNILA, levando em consideração que os parâmetros avaliados são os mesmos para as instituições mais maduras, que já têm uma pesquisa mais consolidada. Para Danúbia, essas naturalmente apresentam uma produção maior e também uma pós-graduação mais fortalecida, o que reflete na nota dos programas. “Estamos lutando para que mesmo com as adversidades de sermos uma instituição jovem, possamos manter uma produção científica de qualidade. Essa avaliação mostra que estamos no caminho certo e esperamos alcançar patamares mais altos no futuro”, afirma.

Créditos: UNILA.