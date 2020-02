Que tal passar o Carnaval em Foz do Iguaçu, no Recanto Cataratas?

O premiado resort, em Foz do Iguaçu, ainda tem algumas reservas disponíveis para quem não decidiu a viagem no feriadão carnavalesco com extensa programação para complementar os passeios e atrativos que a cidade oferece

Escolher o local de hospedagem é fundamental para quem visitar Foz do Iguaçu no carnaval, sobretudo se a viagem for com a família. Entre as opções com o melhor custo benefício está o Recanto Cataratas ,um resort completo e premiado pelo Trip Advisor, que oferece divertimento para crianças e adultos, muito lazer e espaços diferenciados, tanto para a diversão quanto para o descanso.

Os pequeninos podem aproveitar a Casa da Mata, espaço envidraçado construído na área verde preservada do hotel para ter contato direto com a natureza e também se divertir brincando no balão sobre a água nas piscinas do resort. Jogos, oficinas e gincanas monitoradas, complementam as atividades das crianças em momentos de folia e muita alegria, tais como cineminha e até jantares temáticos.

Nas piscinas termais do resort, além do sol, diversão e relax, os adultos poderão experimentar desafios, competições, alongamentos e hidroginástica temática. Os jovens, que sempre buscam experiências diferenciadas, poderão se divertir e interagir no Post Boulevard, espaço temático para o entretenimento e lazer, garantido nos torneios de boliche, jogos de tabuleiro, sinuca, pebolim e pingue-pongue, além dos eventos na disco club do hotel.

Tardes de folia, grito de carnaval e jantares temáticos nos três restaurantes do complexo hoteleiro também estão na programação. Se a proposta for apenas descansar aproveite os tratamentos terapêuticos no Spa Java-Jiwa, entre eles, terapia das pedras aquecidas, bambuterapia, massagem com pindas e tratamentos para a pele, bem-estar e relaxamento.

Quadras, campo de futebol, cancha de bocha e centro de fitness com ar condicionado complementam os espaços disponíveis para o lazer no Recanto Cataratas. Além disso, os visitantes podem contar com apoio e indicações dos melhores passeios, atrativos e roteiros turísticos da tríplice fronteira, formada por Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina.

