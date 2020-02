Ratinho Júnior destaca papel da Itaipu no desenvolvimento do Oeste do Paraná

Governador elogiou os investimentos da binacional em obras estruturantes da região, durante solenidade de lançamento da Expedição do Conhecimento, nesta quinta-feira (6), no estande da Itaipu no Show Rural.

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior elogiou a política de reestruturação da Itaipu, que permitiu que investimentos “antes pulverizados” agora sejam concentrados em obras estruturantes. “A Itaipu sempre teve uma presença forte com investimentos na região, mas agora tem focado em obras que deixam um legado. Vamos manter e ampliar a nossa parceria com a empresa”, afirmou o governador, nesta quinta-feira (6), durante a solenidade de lançamento da Expedição do Conhecimento, no estande da Itaipu no Show Rural Coopavel, em Cascavel.

A Itaipu e o governo do Paraná estão juntos em diversas ações, como na construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai e da Perimetral Leste e em melhorias e ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – entre outras parcerias.

Ratinho Júnior também parabenizou o lançamento da Expedição do Conhecimento e se comprometeu a ajudar com a logística, caso seja necessário. “A Secretaria de Estado pode colaborar na formação da estrutura para receber essa atividade pelos municípios do Estado”, afirmou. Segundo ele, o projeto é mais uma ação da Itaipu voltada para o desenvolvimento do Paraná. “A expedição mostra ações de sustentabilidade, exatamente o que a Itaipu faz em seu dia a dia.”

Ação itinerante de educação ambiental desenvolvida pela Itaipu Binacional em parceria com Parque Tecnológico Itaipu (PTI), a Expedição do Conhecimento permanecerá em Foz do Iguaçu até março, quando começa sua viagem pelos municípios da Região Oeste do Paraná.

Além do governador, também participaram da cerimônia o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e o diretor-superintendente do PTI, general Eduardo Garrido Alves, entre outras autoridades. Após a solenidade, as autoridades visitaram o caminhão-baú que serve de base para o projeto.

“A Itaipu tem se esforçado para promover o desenvolvimento regional e conta em 100% com o apoio do governo do estado e com o do governo federal”, comentou Silva e Luna, destacando os projetos criados em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu, em áreas como agronegócio, tecnologia e responsabilidade social. Sobre a Expedição do Conhecimento, o diretor explicou que o objetivo é levar a educação social para crianças da região de forma lúdica e didática.

Expedição do Conhecimento

O projeto Expedição do Conhecimento conta com um caminhão-baú, de 15 metros de extensão, além de tendas de apoio. O visitante percorre um roteiro pedagógico e interativo de 30 minutos, com mais de 20 atividades. Cada sessão tem capacidade para dez pessoas. O objetivo é levar o caminhão para os 54 municípios do Oeste Paranaense, em um roteiro que será definido. Ainda em fevereiro, Itaipu e PTI vai se reunir com os secretários municipais de educação para explicar a contrapartidas dos municípios e a estrutura necessária para receber a Expedição.

A visita começa com um panorama sobre todas as formas de energia, desde o Sistema Solar até a energia das células humanas. Esta sensibilização acontece na parte interna do caminhão-baú, com informações sobre biomas, rios voadores, o ciclo da água e a importância do Sol como fonte primária de energia. Óculos de realidade virtual também levarão o público a uma imersão na Mata Atlântica, um dos biomas brasileiros. Outra novidade é um painel interativo com sons de animais em extinção.

Do lado de fora, o visitante terá contato com um telescópio solar, um polo astronômico em forma de tenda, várias maquetes demonstrando o funcionamento de uma casa sustentável e das várias formas de energia, e jogos interativos, como aprender como é possível gerar energia limpa e iluminar uma cidade pedalando em uma bicicleta.

Outros atrativos

A Itaipu Binacional levou para a 32ª edição do Show Rural Coopavel, que começou na segunda-feira (3) e segue até sexta (7), em Cascavel (PR), o estande mais inovador de todas as participações da empresa na feira, com atividades inéditas de educação ambiental, turismo e divulgação científica.

Além da Expedição do Conhecimento, outra atração é a Ciência na Esfera, que exibe, em um globo suspenso, projeções de imagens da Terra e de outros planetas do Sistema Solar. Também serão apresentados vídeos sobre biocombustíveis, agricultura e precipitações, temas de interesse dos participantes da feira. O modelo foi desenvolvido pela Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) e já faz parte do roteiro de visitas do Ecomuseu de Itaipu, em Foz do Iguaçu.

O visitante também pode fazer um tour pela usina hidrelétrica com óculos de realidade virtual (VR).

Neste ano, o estande da Itaipu ocupa uma área de 432 metros quadrados, onde ficam o caminhão-baú da Expedição do Conhecimento, tendas de apoio e um domo geodésico, com 10 metros de diâmetro e capacidade para 40 pessoas, para as projeções da Ciência na Esfera.

O estande conta ainda com um espaço de recepção, onde os visitantes poderão assistir ao vídeo institucional de Itaipu, fazer a viagem à usina hidrelétrica com óculos de realidade virtual e retirar as senhas para as sessões dos outros atrativos.

A expectativa de Itaipu é que as novidades atraiam um grande número de visitantes. No ano passado, em cinco dias de feira, o Show Rural Coopavel recebeu um público de quase 290 mil pessoas e movimentou R$ 2,2 bilhões. O evento é considerado um dos maiores e mais importantes do agronegócio brasileiro.

Agroecologia

Em parceria com diversas instituições, Itaipu também está presente na Vitrine Tecnológica de Agroecologia, no Show Rural. Neste ano, além da demonstração de diversas técnicas de produção que dispensam a aplicação de agroquímicos, as principais novidades estão na agricultura urbana, bioconstruções e na ampliação da feira de produtos ecológicos da agricultura familiar, conforme explicou Ronaldo Pavlak, técnico da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu.

O Show Rural 2020 conta com mais de 600 expositores em uma área de 720 mil m2. Segundo a organização do evento, a expectativa para esta 32ª edição é atrair um público de mais de 250 mil pessoas e uma movimentação financeira de cerca de R$ 2 bilhões.

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional