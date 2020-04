Realizada a entrega do primeiro lote de álcool glicerinado produzido por pesquisadores da UNILA

Representantes da UNILA estiveram, nesta segunda-feira (13), na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu para fazer a entrega do primeiro lote de álcool glicerinado 80% produzido por pesquisadores da Universidade. O produto será repassado para as unidades de saúde do município e poderá ser usado pelos profissionais de saúde como uma ferramenta de combate à Covid-19. O álcool glicerinado 80% é um produto de consistência líquida, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para assepsia das mãos e higienização de superfícies.

Durante a entrega, o prefeito Chico Brasileiro agradeceu a cooperação da UNILA nas ações de combate ao Coronavírus em Foz do Iguaçu. “Por conta da pandemia, há um consumo maior de insumos de desinfetante na rede de saúde; e esta produção, legitimamente iguaçuense, chega numa boa hora. Agora, mais do que nunca, é hora de valorizarmos o conhecimento científico”, comentou.

O reitor da UNILA, Gleisson Brito, afirmou que ações como a produção de álcool glicerinado para a saúde pública reforçam o compromisso da Universidade com a comunidade de Foz do Iguaçu. “São ações que fortalecem o enraizamento da UNILA na sociedade local e que mostram as diversas frentes em que a Universidade pode auxiliar o município no enfrentamento desta pandemia”, disse o reitor. Além de Brito, esteve presente na entrega parte da equipe que atua na produção do álcool glicerinado na UNILA, como a professora Caroline da Costa Silva Gonçalves e a farmacêutica Ana Carolina Gomes Martins, mestranda em Biociências e responsável técnica do projeto.

O álcool glicerinado está sendo produzido no Laboratório de Química da UNILA. A instituição tem capacidade técnica para produzir, aproximadamente, 100 litros do produto por dia. Porém, para manter a produção, a Universidade está procurando parceiros interessados em doar insumos e reagentes. As informações sobre as doações estão na Chamada Pública 02/2020, disponível em https://bit.ly/unila_insumos . O objetivo é atender toda a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, estimada em 3 mil litros de álcool desinfetante nos próximos 60 dias.