Refugiados e portadores de visto humanitário podem concorrer a vagas nos cursos da UNILA

As inscrições estão abertas até o dia 11 de setembro e devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) publicou o Edital que regulamenta o processo de seleção para refugiados e portadores de visto humanitário. No total, são ofertadas 114 vagas em 29 cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 11 de setembro por meio de formulário eletrônico.

Podem participar desta seleção candidatos de qualquer nacionalidade, que tenham status de refugiado, sejam solicitantes de refúgio ou portadores de visto humanitário reconhecido no Brasil. O Edital também pede que o candidato tenha concluído o ensino médio e tenha, no mínimo, 18 anos até a matrícula. Para participar da seleção, a UNILA exige ainda que os candidatos morem há mais de 12 meses no Brasil ou apresentem certificado de proficiência em língua portuguesa ou língua espanhola.

No momento da inscrição, é necessário anexar, em formato PDF, os documentos pessoais e escolares exigidos pelo edital. Além disso, o candidato poderá escolher, em ordem de preferência, duas opções de curso. De acordo com o cronograma, a primeira chamada será publicada no dia 6 de dezembro. Os candidatos classificados nessa chamada terão até 11 de dezembro para confirmar o interesse na vaga.

Os selecionados terão direito a educação gratuita ao longo de todo o curso. De acordo com o Edital, os primeiros classificados em cada curso também serão selecionados para o recebimento dos auxílios do Programa de Assistência Estudantil da UNILA (vagas temporárias em alojamento estudantil e auxílio financeiro para alimentação).

Para mais informações sobre a seleção de refugiados e portadores de visto humanitário, entre em contato pelo e-mail seleccion.al@unila.edu.br.

Seleções internacionais

Além da Seleção de Estudantes Refugiados e Portadores de Visto Humanitário, a UNILA também promove outro dois processos seletivos voltados para alunos internacionais. O Processo Seletivo Internacional oferta 480 vagas para estudantes oriundos de países da América Latina e do Caribe. As inscrições do PSI terminam em 31 de agosto. Já na Seleção de Estudantes Indígenas são ofertadas 114 vagas, em 29 cursos de graduação, destinadas a jovens que pertençam a aldeias, comunidades e grupos indígenas do Brasil e de outros países da América Latina e do Caribe. As inscrições devem ser realizadas, na página da instituição, até o dia 4 de setembro.

Considerada a universidade mais internacional do Brasil, atualmente a UNILA conta com estudantes de 37 nacionalidades. Localizada em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira com a Argentina e o Paraguai, a UNILA tem a missão institucional de formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina. Por isso, são ofertadas vagas para alunos residentes em países latino-americanos e, desde 2018, para refugiados e portadores de visto humanitário que já residam no Brasil. As aulas são bilíngues, ministradas em português e espanhol.

Créditos: UNILA.