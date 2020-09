Refúgio Biológico e Ecomuseu, da Itaipu, reabrem na véspera do feriado prolongado da Independência

Segurança será prioridade neste período de retomada da visitação dos atrativos. Uma série de medidas foi adotada para preservar visitantes e profissionais do turismo.



Com reforço nas medidas sanitárias de segurança, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) vai retomar na próxima sexta-feira (4), véspera do feriado prolongado da Independência, mais dois passeios: o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) e o Ecomuseu. O passeio Itaipu Panorâmica, o mais procurado pelos turistas, já opera desde 22 de julho. Outros atrativos importantes da cidade, como o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, também já reabriram para a visitação.

O feriado prolongado será de sábado (5) a segunda-feira (7), quando é comemorado o Dia da Independência do Brasil. Por isso, o CTI preparou uma operação especial, com horários diferenciados (leia mais abaixo). O retorno também ocorre na semana de lançamento da nova campanha de promoção do turismo da cidade, que tem como mote “Cansado de ficar em casa? Vem pra Foz!”, desenvolvida pela Itaipu Binacional e parceiros, dentro do programa Acelera Foz.

Assim como enfatiza a campanha, Itaipu priorizou a segurança de visitantes e profissionais do turismo para a retomada dos passeios. Várias medidas foram adotadas, como a aquisição de robôs de desinfecção de áreas do circuito, tapetes sanitizantes, aferição de temperatura dos turistas, higienização dos ônibus a cada nova visita e disposição de álcool em gel 70º em diversos pontos dos roteiros. O uso de máscaras de proteção individual é obrigatório.

O Complexo Turístico também foi o primeiro da cidade a receber a certificação de responsabilidade sanitária e selo de ambiente protegido, concedidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Sebrae-PR e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, observou que a retomada gradativa dos atrativos, após a suspensão das medidas restritivas adotadas pelo município e Estado, tem impacto positivo para o setor de turismo de Foz do Iguaçu, um dos mais afetados pela crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.

“A vocação econômica de Foz do Iguaçu é o turismo. A volta segura da visitação em seus atrativos é um passo fundamental para que a região retome a trajetória de crescimento”, afirma o general. A Itaipu também está investindo em obras de infraestrutura que terão impacto direto no turismo, como a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e a duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas.

Refúgio Biológico

Em dias normais, o Refúgio Biológico de Itaipu ficará aberto de terça a quinta-feira, com saídas em dois horários: às 9h30 e às 1430. De sexta-feira a domingo, serão quatro horários: 9h30, 10h30, 14h30 e 15h30. Às segundas-feiras o espaço é fechado para manutenção técnica.

Neste feriado da Independência, porém, serão seis saídas, inclusive com a abertura excepcional do passeio na segunda-feira (feriado de 7 de Setembro). As saídas no feriado prolongado serão às 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

O roteiro é o mesmo de antes do fechamento do atrativo, com três horas de duração, incluindo caminhada em trilha de mata nativa e passagem pelo recinto dos animais, como a onça-pintada e a harpia. Toda a visita é guiada. Durante o percurso, o turista receberá informações sobre a fauna e a flora locais e sobre o trabalho de Itaipu para recuperação da biodiversidade na região.

Ecomuseu

Em dias normais, a visitação ao Ecomuseu de Itaipu poderá ser feita de terça-feira a domingo, das 10h às 18h. Neste feriado prolongado, porém, o espaço também estará aberto na segunda-feira (7), nos mesmos horários.

Dentro do museu, haverá controle de fluxo de pessoas, para evitar aglomeração nas salas. Alguns locais terão demarcação no solo. Os visitantes também serão orientados a não tocarem em placas, vidros e telas, entre outros.

O espaço conta um pouco da história de Foz do Iguaçu e região, desde o período da pré-história à construção da maior geradora de energia limpa e sustentável do planeta. Neste retorno, devido à pandemia, óculos de 360º e a instalação Ciência na Esfera estarão indisponíveis.

Itaipu Panorâmica

O passeio Itaipu Panorâmica funciona todos os dias, das 9h às 16, com saídas a cada hora. No feriado prolongado, as saídas serão a cada meia hora, das 9h às 17.

Passeio seguro

Confira algumas medidas de segurança sanitária adotadas pelo Turismo de Itaipu.

– Obrigatório o uso de máscaras, mesmo em espaços abertos;

– Obrigatório passar pela barreira sanitária com: tapete sanitizante, álcool em gel e aferição de temperatura corporal;

– Caso o visitante apresente a temperatura maior ou igual a 37,8° ou sintomas gripais, pedir para o visitante aguardar e acionar a supervisão pelo rádio, que comunicará ao plantão coronavírus;

– Álcool em gel disponível em vários locais do atrativo, como: balcão de informações, banheiros, hall de entrada, bistrô, loja de souvenirs etc;

– Restrição aos bebedouros;

– Distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas;

– Utilização apenas da parte aberta dos ônibus mantendo o distanciamento entre as fileiras, ao final de cada visita, promovendo a limpeza e desinfecção dos veículos.

Reservas

Mais informações sobre passeios e reservas podem ser encontradas no site: www.turismoitaipu.com.br