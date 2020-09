Release: Segunda fase da Campanha Vem pra Foz será lançada nesta quarta-feira (16)

Objetivo principal será divulgar o Aplicativo Foz com Desconto, uma plataforma de comercialização de atrativos, produtos, serviços e descontos, aberta à participação de todos os empresários da região.

Nesta quarta-feira (16), às 15h, no Centro Integrado de Desenvolvimento Regional (CID), a Itaipu, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o Instituto Visit Iguassu, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e demais parceiros farão o lançamento da segunda fase da Campanha Vem pra Foz. Em função das restrições impostas pela pandemia de covid-19, o número de participantes presenciais será limitado, mas o evento será transmitido ao vivo, pela página do Visit Iguassu no Facebook (https://bit.ly/2E8pxFu) e no Youtube (https://bit.ly/3hxEHSh).

Iniciada na última semana de agosto, a primeira fase da Campanha Vem pra Foz teve como foco a construção da imagem de destino seguro e foi voltada ao mercado regional. Produzida e promovida pela Itaipu Binacional, a ação foi desenvolvida em parceria com o trade turístico e o Programa Acelera Foz, no âmbito do plano de retomada segura do turismo na cidade. O patrocínio de Itaipu à campanha é um compromisso da gestão Silva e Luna com o desenvolvimento regional e econômico da cidade, que vem passando por grandes transformações.

A iniciativa é produto de uma união de forças para transformar a crise provocada pela pandemia de covid-19 em uma oportunidade para conquistar o “novo turista”, que procura segurança e um contato mais íntimo com a natureza. O mote foi uma resposta ao sentimento generalizado que se criou durante o período de isolamento social. “Cansado de ficar em casa? Vem pra Foz!” é um conceito que, pela primeira vez, foi criado em conjunto por todo o segmento turístico e comercial da cidade.

Foz com desconto

A partir de outubro, inicia-se a segunda fase, fundamentada na divulgação de uma plataforma de comercialização de atrativos, produtos, serviços e descontos, de arquitetura transparente e aberta à participação de todos os empresários locais. Com o Aplicativo Foz com Desconto, as próprias empresas poderão cadastrar suas ofertas e promoções.

O Visit Iguassu vai operacionalizar a parte comercial dessa fase da campanha e fomentar, com apoio da Acifi e demais parceiros, a adesão de empresas dos diversos segmentos da cidade, como hospedagem, gastronomia, atrativos turísticos, comércio em geral, agências de viagens, postos de gasolina, entre outros. A decisão foi tomada em assembleia do Programa Acelera Foz.

Acelera Foz

Parte do plano de retomada econômica da cidade, o Acelera Foz é resultado da união entre oito instituições públicas e da sociedade civil organizada, com 40 medidas prioritárias em sete eixos, que juntas têm o objetivo de potencializar as oportunidades e diversificar a economia, do turismo ao setor comercial. O programa aposta em inovação e soluções tecnológicas para atrair investimentos e desenvolver o empreendedorismo no campo do conhecimento.

A coordenação estratégica é do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Prefeitura de Foz do Iguaçu, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), Acifi e Comtur.

As ações do programa podem ser acessadas em acelerafoz.org.br/index.php/os-7-eixos-tematicos/. São projetos destinados ao crescimento planejado e sustentado da cidade, que incluem a resolução de grandes problemas de infraestrutura, combinados com iniciativas de retomada econômica e geração de empregos para a superação dos impactos sociais da pandemia.

A retomada econômica do turismo – da qual faz parte a Campanha Vem pra Foz – é o terceiro eixo de ação do programa.

Crédito das fotos nos links: Divulgação