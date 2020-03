Representantes do MCTIC visitam o PTI e reafirmam intenção de parceria

A visita reafirma a intenção de desenvolver um programa de parcerias e cooperações entre o Parque Tecnológico e o MCTIC, anunciada pelo ministro Marcos Pontes, em visita à Itaipu e ao PTI, em fevereiro.

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) recebeu, na tarde desta segunda-feira, 2, representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A visita faz parte da aproximação entre as instituições e reafirma a intenção de desenvolver um programa vetor de parcerias e cooperações entre a Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico e o MCTIC, anunciada pelo ministro Marcos Pontes, em visita à Itaipu e ao PTI, em fevereiro.

Durante o encontro, o diretor superintendente do Parque Tecnológico, general Eduardo Garrido, apresentou o ecossistema que o PTI disponibiliza, incluindo empresas, centros de pesquisa, laboratórios, instituições de ensino e diversos parceiros que podem fomentar o desenvolvimento de projetos inovadores com foco nas temáticas energias, turismo e cidades, agronegócio e segurança de infraestruturas críticas.

A comitiva pode ainda conhecer algumas iniciativas como o Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens (CEASB), o Centro de Estudos Avançados em Proteção de Estruturas Estratégicas (Ceape²), a Incubadora Santos Dumont, o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes e o projeto Baterias – desenvolvido com recursos financeiros da Finep.

De acordo com o Coordenador-Geral de Tecnologias Estratégicas e de Produção do MCTIC, Cláudio Olany Alencar de Oliveira, a integração que o PTI promove entre os diferentes atores da sociedade torna um “diferencial relevante de atuação”. O coordenador destacou ainda a convergência de temas que estão sendo trabalhados em ambas instituições e que possuem potencial de atuação em parceria, entre eles as questões relacionadas à inteligência artificial e cidades inteligentes.

Agora, o próximo passo é elaborar um acordo de cooperação técnica e definir as ações conjuntas.

Empreendedorismo

A sinergia entre os centros de pesquisa, as universidades e as empresas incubadas no Parque Tecnológico, chamou a atenção do gerente do Departamento de Empreendedorismo e Investimento em Startups (DEIS), da Finep, Felipe Cardoso Gelelete. Segundo o gerente, o PTI torna-se um elo central no desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios prontos para o mercado.

Parceiros de longa data, o PTI e a Finep já desenvolveram diversos projetos em conjunto, entre eles a criação de protótipos de baterias de sódio voltadas para mobilidade e outras formas de aplicação.

Felipe reiterou o interesse em estreitar ainda mais a relação, desta vez, com foco no fomento ao empreendedorismo e as startups.

