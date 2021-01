Resultado da seleção para vagas remanescentes da UNILA é retificado

Com a mudança, abrem-se novos prazos para apresentação de recursos e da documentação para matrícula

A UNILA publicou na sexta-feira (22) o edital PROGRAD 003/2021 retificando a lista de aprovados e classificados no processo seletivo de vagas remanescentes. Além da nova lista, também houve mudança no prazo para o envio da documentação para a matrícula. A nova data limite agora é 27 de janeiro (até às 14h, horário de Brasília). Estão em disputa 457 vagas não preenchidas pelo processo Sisu/2020, em 26 cursos de graduação.

A publicação é resultado de uma nova análise das inscrições. Com a mudança, abre-se também novo prazo para a apresentação de recursos. O candidato que desejar interpor recurso à decisão de indeferimento/desclassificação elencada no edital PROGRAD 003 (https://documentos.unila.edu.br/editais/prograd/003-2), tem prazo até as 12h (horário de Brasília) do dia 25. O resultado deverá ser publicado na data provável de 26 de janeiro.

Ainda nesta sexta-feira (22), os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas receberão um e-mail de convocação com usuário, senha, e link para acesso ao sistema de envio dos documentos para matrícula. O candidato que deixar de encaminhar a documentação será excluído do processo, abrindo vaga para aqueles que estiverem na lista de espera. Os candidatos que aparecem classificados na lista e desejarem continuar na disputa também deverão enviar os documentos necessários para matrícula.

A lista dos documentos e a forma para apresentação pode ser consultada no edital Prograd 002/2021 (https://documentos.unila.edu.br/editais/prograd/2-5). O resultado da análise da documentação da matrícula sai na data provável de 1º de fevereiro, quando também se inicia prazo para eventuais recursos em relação ao resultado da matrícula. A publicação do resultado final está programada para 5 de fevereiro (data provável).

Após a retomada das atividades presenciais, todos os candidatos matriculados serão convocados para apresentar as vias originais da documentação enviada de forma online.

O processo seletivo de vagas remanescentes havia sido suspenso em março do ano passado, em razão da pandemia de Covid-19, que afetou todo o calendário acadêmico da Universidade.