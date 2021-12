Retomada é palavra de ordem na abertura do Festival das Cataratas

O otimismo deu o tom dos discursos da solenidade de abertura do Festival das Cataratas, nesta quarta-feira (1º), em Foz do Iguaçu (PR). A expectativa do trade é que o avanço da vacinação contribua para que os números do turismo retomem ao período pré-pandemia, quando o setor respondia por 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Neste contexto, Foz se destaca como um destino seguro, ao ter 100% de sua população adulta já completamente imunizada.

O evento é considerado um dos maiores do turismo nacional e segue com uma intensa programação de palestras, oficinas, workshops, rodadas de negócios e a tradicional Feira de Turismo e Negócios, que este ano conta uma área de exposição de 7 mil metros quadrados, 40% a mais do que em 2020.

Durante a abertura, o idealizador do Festival das Cataratas e atual secretário de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, destacou o momento como crucial para a retomada do turismo. “Temos observado uma alta ocupação na hotelaria e na visitação dos atrativos, mostrando que o nosso destino vem trabalhando com muita responsabilidade, sem abrir mão dos protocolos sanitários”. O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, destacou a geração de emprego e renda na cidade, e o potencial do destino para receber voos internacionais na maior pista de aeroporto do Sul do Brasil.

As obras executadas na cidade, como a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, e a duplicação da Rodovia das Cataratas foram citadas pelo vice-governador do Paraná e presidente da Fecomércio PR, Darci Piana, que também lembrou da expansão da malha aérea da Azul Linhas Aéreas no Estado. Já o presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, classificou o turismo como uma ‘fênix’ que ressurgiu das cinzas. “Nesses quase dois anos nenhum outro segmento de atividades passou por tanta dificuldades, mas o trade não deixou em momento algum de acreditar na recuperação e no ressurgimento do setor”.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, não compareceu à cerimônia, em virtude de uma viagem à Madrid, onde está participando da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), mas enviou um vídeo para o evento, no qual lembrou que Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados por viajantes nacionais e internacionais. Também participaram da abertura o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio; o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira; o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben; e a coordenadora nacional da Carteira de Turismo do Sebrae Nacional, Ana Luzia de Andrade Lopes.

A programação do Festival das Cataratas segue nesta quinta-feira (2), no Rafain Palace Hotel & Convention, com a abertura da Feira de Turismo e Negócios às 14h. A programação completa está disponível em https://festivaldascataratas.com/programacao-2021/.

Troféu “Amigos do Festival”

Como já é tradição, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no setor, a organização do Festival das Cataratas entregou o Troféu Amigos do Festival a algumas personalidades durante a abertura do evento. Eles receberam uma peça criada pela arquiteta Mira Momo Angeli, com a representação na qual uma cidade inteligente deve ser conectada e sustentável, baseada na transparência das ações. Nesta edição, foram homenageados o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira; o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; o embaixador da Tanzânia, Emmanuel John Nchimbi; e a Diretora de Relacionamento do Festival das Cataratas, Renata Sakamoto.

Créditos: Jean Pavão/Festival das Cataratas.