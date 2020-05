Saúde amplia critérios de testagem para Covid-19

Febre deixa de ser tratada como condição para teste, basta apresentar sintomas gripais

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou os critérios para a testagem da Covid-19 no município. A partir de agora, a febre deixa de ser tratada como condição para a testagem RT-PCR. A pessoa que apresentar apenas sintomas gripais poderá fazer a coleta do exame.

“O que queremos é ampliar o foco e localizar de maneira precoce qualquer pessoa que apresente sintomas respiratórios”, explicou o vice-prefeito e secretário de saúde, Nilton Bobato.

A ampliação das coletas deve-se ao fato de 1/3 dos casos positivos para o coronavírus no município não ter apresentado febre. “O objetivo é deixar as coletas mais sensíveis, e coletar exames de mais pessoas, melhorando o quadro epidemiológico”, comentou o enfermeiro Roberto Doldan, da Vigilância Epidemiológica.

Busca

A busca ativa pelos sintomáticos continua sendo realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), mas com novo foco. “Agora esse trabalho será realizado pelos ACSs em suas regiões, por telefone ou presencialmente, buscando essas pessoas com sintomas como coriza, perda de olfato, irritação na garganta. A febre não é mais critério obrigatório”, detalhou o diretor de Atenção Básica, Ricardo Lacerda. No total, cerca de 300 agentes de saúde integram a busca ativa.

Com a informação, cada perfil será repassado à Central COVID-19, que fará o agendamento para a testagem no Hospital Municipal. Até a próxima semana, quatro unidades de referência de cada região também terão capacidade para aplicar o RT-PCR (PCR). “Importante lembrar que não há necessidade de a pessoa sintomática procurar as unidades de saúde. O caminho correto continua sendo o Plantão Coronavírus”, reforçou Bobato.

Teste

O exame que detecta a presença do vírus é conhecido como PCR. Ele é feito pela coleta de material do nariz e da garganta da pessoa, com um cotonete bem comprido. Esse exame só detecta o vírus se a pessoa apresentar os sintomas da COVID.

Então naquelas pessoas que não têm sintomas o exame não ajudará a saber se tem ou não COVID. Para que o exame seja mais eficaz é recomendado coletar entre o 2º e 7º dia do início dos sintomas. É mais seguro para a pessoa suspeita de estar infectada pelo coronavírus.

O município conta hoje com 8 mil testes PCR, e aguarda a chegada de uma nova remessa com 20 mil doses que serão utilizadas semanalmente.

O Plantão Coronavírus, funciona pelos telefones: 99992-0550, 99997-5111, 99997-5150, 99997-5251 e 3521-1800.