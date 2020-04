Saúde já vacinou 87% dos idosos contra a gripe em Foz do Iguaçu

Foram aplicadas 17.713 doses entre as pessoas com mais de 60 anos

Em menos de duas semanas do início da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) já imunizou 87% da população idosa. De acordo com o boletim do Programa Municipal de Imunização, foram aplicadas 17.713 doses entre as pessoas acima de 60 anos. Os números refletem o sucesso da estratégia da vacinação feita de casa em casa para esse grupo de risco em Foz do Iguaçu.

“Foz foi o primeiro município a adotar essa medida para garantir o isolamento do idoso e protegê-lo contra o Coronavírus. Fazer a vacinação de casa em casa também é essencial para que todos os idosos sejam imunizados, pois a saúde está indo ao encontro deles”, enfatizou o vice-prefeito e secretário municipal de saúde, Nilton Bobato.

Nesta primeira fase, que teve início em 23 de março e segue até o dia 16 de abril, a campanha também é voltada aos profissionais de saúde. Ao todo, foram 4.924 doses aplicadas nesse grupo, representando 79% da cobertura.

Além da vacinação de casa em casa, no último final de semana o município também realizou a ação no sistema Drive-Thru e conseguiu atender 5.800 idosos. Até o final da primeira etapa, devem ser vacinados cerca de 22 mil idosos.

Dúvidas

A Secretaria orienta os moradores que tiverem dúvidas sobre a vacinação a ligarem para as unidades de saúde mais próximas de casa. “É preciso ter calma que a vacina vai chegar até os idosos. É muito importante que se mantenham em casa e se tiverem dúvidas, liguem para as unidades, mas não saiam de suas residências”, afirmou Bobato.

Etapas

Na segunda fase da campanha, que inicia em 16 de abril, serão vacinados os professores, profissionais das forças de segurança, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Na terceira fase, que inicia em 09 de maio, serão vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

O “Dia D” acontecerá no dia 09 de maio (sábado). A Secretaria está definindo como será o funcionamento da vacinação para os demais grupos e anunciará o formato nas próximas semanas.