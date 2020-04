Saúde vacinou mais de 30 mil pessoas de casa em casa e nos locais de trabalho

Campanha ultrapassou a meta de vacinação na população idosa. Profissionais das forças de segurança recebem as doses nos locais de trabalho

A campanha de vacinação contra a gripe em Foz do Iguaçu está atingindo importantes marcas e feitos inéditos. Pela primeira vez, os grupos estão sendo vacinados em suas casas e locais de trabalho. Até agora, mais de 30 mil pessoas, entre idosos, profissionais de saúde, caminhoneiros e forças de segurança, foram imunizadas. A campanha também já superou a meta com a vacinação de 23.336 idosos, correspondente a 115% da população apontada pelo IBGE.

“É uma ação inédita, mais de 30 mil pessoas foram vacinadas sem precisar ir até as unidades básicas de saúde. Uma grande força-tarefa para garantir a prevenção do Coronavírus, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, como os idosos”, disse o Diretor de Atenção Básica, Ricardo Lacerda.

O sistema de vacinação de casa em casa em idosos foi uma das medidas adotadas pelo município que mobilizou toda a prefeitura para garantir de uma forma segura a imunização das pessoas a partir de 60 anos. O casal de idosos Aniceia e Cícero aprovou a ação. “Facilitou em muito nossa vida, estamos muito contentes e continuamos nos mantendo em casa para nos proteger do Coronavírus”, disse Aniceia.

A campanha também superou a meta para os profissionais de saúde, com a vacinação de 6.637 trabalhadores, o que corresponde a 106% dessa população.

Reconhecimento

A ação também obteve o reconhecimento oficial da Delegacia Regional da Polícia Federal, que encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde enaltecendo a assistência qualificada da equipe de vacinação. “Todos sem exceção, coordenadores, equipe de enfermagem e ajudantes e tantos outros profissionais envolvidos no atendimento que foram fantásticos sob todos os aspectos desde a polidez e atenção dispensada a todos os servidores até aos mínimos detalhes de suas responsabilidades no exercício de suas profissões”, cita o texto assinado pelo Delegado Mozart Person Fuchs.

Manutenção

Após o término da primeira fase da campanha, voltada a idosos e profissionais de saúde, a Prefeitura manteve a imunização para as pessoas acima de 60 anos que não haviam sido vacinadas. Os moradores podem agendar o pedido através da Central de Agendamento disponível no site da Prefeitura de Foz. O sistema online que também está disponível para os portadores de doenças crônicas. “Os usuários que estão cadastrados nos programas das unidades básicas de saúde, como o Hiperdia, não precisam agendar, pois as equipes vão até as residências dos moradores”, acrescentou Lacerda.

Segunda fase

A segunda fase segue até o dia 8 de maio e inclui caminhoneiros, doentes crônicos, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. No dia 9 está previsto o “Dia D” e na sequência tem início a terceira fase que priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, e professores.