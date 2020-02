Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza mapa virtual da Coleta Seletiva

Moradores podem consultar em quais dias é feita a coleta de materiais recicláveis nos bairros de Foz do Iguaçu

clicando aqui. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), disponibilizou um mapa virtual com toda a programação da Coleta Seletiva. A ferramenta é gratuita e está disponível para acesso desde terça-feira (18). O serviço pode ser acionado O uso é bem acessível. Para verificar em qual dia é realizada a coleta na sua rua, basta pesquisar pelo bairro ou digitar o endereço dentro do mapa. Na sequência o usuário é redirecionado para a camada com todas as informações sobre os bairros e os dias da semana em que a coleta passa em casa região.

O objetivo do mapa, que foi desenvolvido pela equipe do Programa de Gestão Integrada de Resíduos da SMMA é incentivar o uso dos serviços da coleta seletiva, que já atinge 100% da área urbana residencial e na ultima segunda-feira (17) chegou também a área rural do município. Além do uso diretamente no navegador, ele pode ser utilizado por meio do aplicativo Google Maps.

Cronograma

A cada dia da semana, uma região do município recebe o programa. Na segunda-feira os bairros Cidade Nova, Itaipu C, Polo Universitário, Porto Belo, Monjolo e Centro são atendidos. Já na terça-feira o serviço chega ao Morumbi, Portal da Foz, Panorama e São Roque. Na quarta-feira a coleta ocorre nos bairros Itaipu A, Itaipu B, KLP, Ipê e Lancaster. Quinta-feira são atendidos Náutica, Três Lagoas, Três Bandeias, Centro Cívico, Campos do Iguaçu, Maracanã e Polo Centro. Já na sexta a região sul da cidade recebe os caminhões da coleta seletiva, nos bairros Yolanda, Bourbon, Porto Meira, Três Fronteira e Carimã.

Coleta Seletiva

O programa Coleta Seletiva melhorou a geração de renda dos catadores e catadoras, além de contribuir para o aumento da vida útil do aterro sanitário. O programa acontece por meio de um termo de colaboração firmado entre a Prefeitura Municipal e a COAAFI (Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu) via chamamento público e com a parceria da Itaipu Binacional e do Instituto das Águas do Paraná do Governo do Estado.

Os investimentos no Programa de Coleta Seletiva somam mais de R$ 17 milhões, destinados à reforma e ampliação dos oito Centros de Triagem, aquisição de equipamentos para cada um deles, aquisição dos oito caminhões adaptados para a coleta. Foram distribuídos ainda materiais informativos, educativos e de suporte para a coleta, como sacolas de ráfia para armazenamento dos recicláveis nas residências.