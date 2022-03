Semana da Pessoa com Síndrome de Down segue até sexta-feira (25)

Evento virtual organizado pela UNILA contará com palestrantes que vão debater diferentes abordagens da educação inclusiva.

Até sexta-feira (25), a UNILA realiza a 3ª Semana da Pessoa com Síndrome de Down. O evento será realizado na modalidade virtual e irá reunir pesquisadores, profissionais e familiares para debater a educação inclusiva.

A atividade é gratuita e aberta. As palestras serão transmitidas no YouTube (http://encurtador.com.br/xzNS8) sempre às 19h. A palestra de abertura será às 19h desta segunda-feira (21), com a pesquisadora Marinalva Silva Oliveira (UFRJ), coordenadora do Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem (LIMDA). Para receber certificado é necessário fazer inscrição prévia por meio do link http://tinyurl.com/4dv879tb.

A Semana da Pessoa com Síndrome de Down é um projeto de extensão realizado por docentes da UNILA, com o apoio da Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down (FEPASD). A Semana é realizada desde o ano de 2018, sempre com a participação da Associação Famílias Unidas pela Trissomia do 21, e vem se consolidando como um espaço para disseminação de conhecimentos sobre a Síndrome de Down e a inclusão na região de Foz do Iguaçu.

O evento é realizado em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que é no dia 21 de março. A data foi instituída no Paraná pela Lei 20.599/2021, legislação que também regulamentou a Semana de Ações no Campo da Síndrome de Down. O objetivo é favorecer a compreensão de familiares, educadores, profissionais de saúde e da população em geral, sobre os direitos à educação, à saúde, à qualidade de vida, ao trabalho e o combate ao preconceito em relação às pessoas com Síndrome de Down.

Serviço

3ª Semana da Pessoa com Síndrome de Down de Foz do Iguaçu

Evento realizado pela UNILA, com apoio da FEPASD.

Quando: 21 a 25/03/2022

Horário: 19h às 21h

Local: Youtube encurtador.com.br/xzNS8

Faça sua inscrição para receber certificado: tinyurl.com/4dv879tb

Programação

21 de março, 19h – A Escola que queremos ser: das políticas públicas a efetiva inclusão escolar das pessoas com deficiência – Marinalva Oliveira (UFRJ).

22 de março, 19h – Diversidade-Diferença e Inclusão – Maria Teresa Mantoan (LEPED/UNICAMP).

23 de março, 19h – Desafios e possibilidades no processo de inclusão escolar do aluno com Síndrome de Down – Vera Lúcia Capellini (UNESP/Bauru).

24 de março, 19h – O papel de cada um na construção de um sistema educacional inclusivo – Meire Cavalcante (LEPED/UNICAMP).

25 de março, 19h – Transição da Escola Especial para Educação Inclusiva do Instituto Jô Clemente (Antiga APAE-SP) e práticas educacionais inclusivas – Roseli Olher (Instituto Jô Clemente)

