Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNILA oferece atividades abertas à comunidade

Começa nesta terça-feira (23) a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), um dos principais eventos do calendário anual da UNILA. Em sua terceira edição, a semana será realizada on-line até sexta-feira (26) e permitirá a participação da comunidade externa em palestras, mesas-redondas e apresentações de trabalho. Para isso, as inscrições devem ser feitas até amanhã.

A SIEPE agrega o 10º Encontro Anual de Iniciação Científica e 6º Encontro Anual de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EICTI); o 8º Seminário de Extensão da UNILA (SEUNI); e o 2º Seminário de Atividades Formativas (SAFOR).

A programação será aberta com a conferência “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovação no ensino, pesquisa e extensão” – tema da Semana –, a ser proferida por Rubén Dario Sinisterra (UFMG), nesta terça (23), às 19h, com transmissão pelos canais oficiais da UNILA. O professor Sinisterra tem ampla experiência nas áreas de transferência e inovação tecnológica, é assessor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI-WIPO) e exerceu a presidência do Fórum Nacional de Gestores da Inovação.

No dia 24, a partir das 8h, os docentes da Unisinos Rosângela Fritsch, Arthur Jacobus e Ricardo Ferreira Vitelli irão falar sobre “A permanência, a evasão escolar e a integralização de cursos na educação superior brasileira”. O ingresso, a inclusão e a permanência na universidade de estudantes com deficiência, indígenas, refugiados e portadores de visto humanitário também serão temas a serem abordados em diferentes palestras ao longo do evento.

No mesmo dia (24), às 10h15, haverá uma mesa-redonda sobre a “Curricularização da Extensão: possibilidades e desafios”, com participação de Cézar Nonato Bezerra Candeias (UFAL), Hélder Eterno da Silveira (UFU) e Kelly Daiane Sossmeier (UNILA).

Em todos os dias da Semana, haverá apresentação de trabalhos desenvolvidos por estudantes em projetos de ensino, pesquisa e extensão. As apresentações estão distribuídas nos três períodos: matutino, vespertino e noturno. Os melhores trabalhos de Iniciação Científica e Extensão serão premiados no encerramento da SIEPE, com cerimônia programada para o dia 26, às 13h30.

A programação ainda conta com uma oficina de dança (Baile Latino) que tem por objetivo resgatar as danças urbanas-contemporâneas e suas diversidades latinas. A oficina tem coordenação de Sandra Aparecida Zotovici e vai ser realizada na quarta-feira (24). Na quinta, haverá uma live sobre a artista Fayga Ostrower. Várias obras da artista foram doadas ao Museu Digital UNILA (MUD).

Créditos: UNILA.