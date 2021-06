Seminário virtual reúne mais de 350 jovens para debater biodiversidade e restauração florestal

Atividade é parte das ações de Itaipu e parceiros para celebrar o Dia do Meio Ambiente (5 de junho), com uma programação ao longo do mês.

Mais de 350 jovens da Região Oeste do Paraná se reuniram virtualmente na última quarta-feira (2) para aprender mais sobre a preservação da biodiversidade e a importância da restauração florestal. A atividade faz parte do Projeto Juventude e Meio Ambiente, uma das ações promovidas pela Itaipu Binacional e parceiros ao longo do mês de junho para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5.

O encontro foi organizado pela Itaipu, Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros e Instituto Federal do Paraná (IFPR) de Foz do Iguaçu, por meio do convênio Linha Ecológica (nível médio e universitário). Nesta terça-feira (8), acontece a segunda etapa do Projeto. As inscrições se encerraram no dia 31 e todas as vagas foram preenchidas.

As atividades visam a conscientização, compartilhamento de conhecimento e formação na área ambiental, algumas das finalidades do convênio Linha Ecológica. “São temas muito importantes não só para a região, mas para o mundo”, avaliou o presidente do Conselho dos Lindeiros e prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, na abertura do evento, no dia 2.

O primeiro encontro teve como tema “Cuidando da nossa Biodiversidade”. O médico veterinário Pedro Henrique Teles, da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu, falou sobre o papel dos zoológicos na conservação integrada entre ambiente natural e cuidados humanos. Antes, a jornalista Cristina Serra abordou o assunto “Preservação da biodiversidade: uma ação feita a muitas mãos”.

Nesta terça-feira (8), no segundo e último encontro, a engenheira florestal Veridiana da Costa Pereira, também da Divisão de Áreas Protegidas de Itaipu, falará sobre a importância da composição florestal para conservação dos ecossistemas. Depois, será a vez do biólogo Pedro Fogaça, do Grupo Cataratas S/A apresentar “O papel do ecoturismo e da iniciativa privada na conservação das espécies”.

Outras ações

A partir desta segunda-feira (7) também serão entregues cerca de 100 mil ímãs de geladeira com orientações e cronograma da coleta seletiva para as residências cadastradas pelos municípios nos programas municipais de coleta seletiva.

Para o público infantil, serão lançados três vídeos: “A História da Semente”, mostrando o desenvolvimento de uma semente cultivada; “A História da Jacutinga”, um teatro de sombras; e “Cadeia Alimentar”, com foco na onça-pintada.

Os vídeos serão publicados nos dias 9, 16 e 24 de junho na página do Youtube do PTI (https://www.youtube.com/user/ptibrasil).

A Itaipu também fez uma programação com seu público interno para celebrar o Mês do Meio Ambiente, com a entrega de cartilhas sobre compostagem e novos informes para orientação sobre coleta seletiva.

Na avaliação do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, a programação do Mês do Meio Ambiente contribui para propagar as boas ações praticadas por Itaipu e replicadas mundo afora. “Um trabalho de muita responsabilidade e que nos orgulha muito, pois mostra a importância das energias renováveis para o setor elétrico e para o planeta.”

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional