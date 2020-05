Sesa começa o treinamento para profissionais que atuam em UTIs da Covid-19 em todo Estado

A Secretaria da Saúde do Paraná, em parceira com a Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná (Sotipa), Associação Médica do Paraná, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e Associação Brasileira de Enfermagem – seção Paraná, promoveram neste final de semana treinamento para médicos , enfermeiros e fisioterapeutas equipes multiprofissionais que atuam em UTIs destinadas exclusivamente no tratamento da convid 19.

O treinamento começou pelo Hospital Regional do Litoral , em Paranaguá,com a participação de 10 profissionais que atuam nas áreas. O HRL tem uma estrutura montada exclusiva par atendimento da Covid,-19 sendo um das unidade referência no Estado.

O tema do evento foi “Capacitação sobre manejo de paciente com Síndorme Respiratória Aguda Grave por Covid-19 em leito de UTI, com abordagens sobre manejo de via aérea com sedação rápida, manejo de hemodinâmica, ventilação mecânica, droga vasoativa e sua indicação precoce, além do uso correto e descarte de equipamentos de proteção individual.

“Neste momento de pandemia, em que precisamos disseminar as informações, a participação em eventos como este é fundamental para a Sotipa. Nossa sociedade não medirá esforços para levar este treinamento para todo o estado: disse o presidente, Rafael Deucher.

“A Sesa vai replicar este treinamento para outros municípios de todas as regiões; neste momento estamos somando esforços, principalmente, para fazer com que a informação circule de forma correta entre os profissionais e para que o usuário se sinta seguro ao precisar de um atendimento especializado em UT”, afirmou Beto Preto.

“Este é um projeto nobre, que visa apoiar ao profissional para que ele se sinta preparado diante das novidades que surgem diariamente do caso da Covid-19 e que assim possa obter o maior sucesso no tratamento ao paciente”, disse a coordenadora de Promoção à Saúde da Sesa, Carmen Moura, que acompanhou a realização do treinamento em Paranaguá. “Os profissionais puderam tirar dúvidas e treinar técnicas específicas que trazem benefícios no tratamento e recuperação dos pacientes infectados pelo novo cornavíruis; é uma oportunidade que estamos oferecendo com benefícios para o profissional e também para o usuário do SUS’, complementou Carmem Moura.

Ampliação – O treinamento será reproduzido para todas as unidades hospitalares do estado que tenham leitos de UTI destinados para o atendimento de casos da Covid-19. “Replicaremos para todas as regiões, na forma presencial e também por meio de vídeo, considerando que a atualização e a informação fazem toda a diferença neste momento de pandemia”, disse a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

Nos dias 7 e 8 será realizado para os profissionais de Campo Mourão e, na sequência para mais regionais do Estado.