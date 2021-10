Setembro tem o melhor movimento turístico do ano na Itaipu

Os atrativos da usina receberam 35.460 visitantes, o maior movimento mensal em 2021. Número confirma a retomada do turismo em Foz do Iguaçu.

O mês de setembro fechou com o maior movimento turístico do ano na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR). Ao longo dos 30 dias, passaram pelos atrativos da usina um total de 35.460 visitantes, considerando as duas margens da hidrelétrica, brasileira e paraguaia.

Os dados reafirmam a retomada do turismo na região trinacional, impulsionada por medidas rígidas de segurança sanitária nos atrativos e pela campanha Vem pra Foz!, lançada pela Itaipu. Mais de 90% da população adulta do município já está vacinada com a primeira dose para proteção contra a covid-19, o que tem colaborado para o reconhecimento de destino seguro.

“Somamos esforços para promover uma retomada segura do turismo em Foz do Iguaçu. Os resultados estamos vendo agora, com os turistas voltando e fazendo a roda da economia girar novamente”, afirmou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira.

A expectativa é que os números continuem em elevação mês a mês. Na Itaipu, um dos principais atrativos – a Iluminação da Barragem – será retomada neste fim de semana, coincidindo com o feriadão da Padroeira do Brasil (9 a 12 de outubro). É uma opção a mais para quem vem a Foz, que poderá visitar a usina à noite e conferir o espetáculo de luzes na barragem.

A recente reabertura da fronteira com a Argentina, que estava fechada desde o início da pandemia da covid-19, também deve refletir positivamente no turismo da região trinacional.

A somatória de medidas faz com que os próximos feriados prospectem a vinda de ainda mais gente para Foz. Além deste da Padroeira, o trimestre ainda terá os feriadões de Finados (2 de novembro), da Proclamação da República (15 de novembro) e as festas de fim de ano, Natal e Réveillon.

Em dezembro, quem vier a Foz terá um atrativo a mais: a festa do Natal de Águas e Luzes, projetada pela Itaipu, que incluirá uma iluminação inédita da Ponte da Amizade, que liga Foz a Ciudad del Este.

O evento começa em 1º de dezembro e prossegue até o dia 5 de janeiro de 2022, incluindo uma missa e show com o padre Reginaldo Manzotti, no dia 22 de dezembro.

Serão 33 pontos de visitação num circuito de 37 quilômetros e área de 74 mil metros quadrados, O roteiro inclui a praça das águas, vale das borboletas, espaço das renas, refúgio das capivaras, avenidas das estrelas, caminho nevado, árvores decoradas e avenida dos presentes, entre outros.

Turismo em alta na Itaipu

De janeiro a setembro, a soma de visitantes em Itaipu chegou a 196.845 pessoas. No nono e mais movimentado mês do ano, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) – que opera o turismo na margem brasileira – recebeu 22.766 pessoas apenas na Visita Panorâmica. No mesmo período (1º a 30 de setembro), o Ecomuseu teve 3.595 turistas, enquanto o Refúgio Biológico Bela Vista recebeu 3.290 visitantes.

Já a Visita Institucional Panorâmica, oferecida no Brasil para instituições de ensino e autoridades, contabilizou 416 pessoas. A opção da Itaipu Virtual teve a participação de 327 pessoas.

No lado paraguaio, foram 2.774 participantes na Visita Turística (semelhante à Panorâmica do Brasil), seguida pelo Refúgio Tati Yupí (1.329 pessoas) e Museo Terra Guaraní (462 visitantes).

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional