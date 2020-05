Sétima paciente com covid-19 recebe alta do Hospital Ministro Costa Cavalcanti

É o segundo internamento pelo SUS de um paciente com o novo coronavírus na unidade hospitalar, mantida pela usina de Itaipu. Da cidade vizinha de Medianeira, a mulher, de 66 anos, estava internada há 20 dias.

Maria Helena Franco, de 66 anos, teve alta do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), em Foz do Iguaçu, nesta sexta-feira (29), por volta das 10 horas, depois de 20 dias internada em estado grave. É o segundo caso de internamento devido ao novo coronavírus na unidade hospitalar pelo Sistema Único de Saúde, sem custos ao estado ou ao município.

Maria Helena foi recepcionada pela família, sob aplausos e música ao violino da equipe do HMCC. Com o diagnóstico de covid-19 e doença cardíaca, a paciente, de 66 anos, foi transferida no dia 9 de maio de Medianeira, cidade onde mora, para Foz do Iguaçu, com quadro de saúde grave. Dois filhos dela, que estavam com a doença e foram atendidos no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, também tiveram alta, na última quarta-feira (27).

O HMCC, que mantém uma ala exclusiva para covid-19 para casos de comorbidades e sobrecarga de leitos públicos da região, colocou toda a equipe à disposição da paciente. “Foi um esforço concentrado para salvar a vida dela. Estamos muitos felizes com mais esta alta”, disse o diretor técnico do hospital, Dr. Rodrigo Romanini.

A Itaipu Binacional investiu recursos para a criação de uma ala exclusiva de atendimento de pacientes com o novo coronavírus no HMCC, com 15 leitos de UTI e 12 de semi-intensiva. Os casos do SUS não cobrados nem do município nem do Estado.

Durante a internação, Maria Helena permaneceu intubada por um longo período e foi necessário o uso de ventilador mecânico. Ela recebeu tratamento à base de hidroxicloroquina em combinação com azitromicina, associadas a outros medicamentos.

Esse protocolo é o mesmo adotado por hospitais de referência em casos de internamento de pacientes graves da covid-19, como o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um dos mais respeitados do mundo.

Segundo Dr. Rodrigo, a instituição adota no atendimento a pacientes com diagnóstico do novo coronavírus protocolos clínicos modernos e atualizados, em alinhamento com o Ministério da Saúde, e dispõe dos melhores recursos existentes para o sucesso terapêutico.

Para o diretor-superintendente do HMCC, Fernando Cossa, é uma grande alegria compartilhar esta notícia com toda a sociedade. “Além de comemorarmos a vida salva de mais uma paciente com covid-19, nos sentimos muito felizes porque devolvemos dona Maria Helena recuperada a seus familiares”.

Chorando, Maria Helena agradeceu todo o carinho e profissionalismo durante o atendimento: “Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Estou muito emocionada. Obrigada de coração”.

Foz do Iguaçu

Até esta sexta-feira (29), Foz registrava 124 casos confirmados da doença; 96 já estão recuperados, 20 estão em isolamento domiciliar e cinco pessoas estão internadas. O município contabiliza três óbitos.

Foto: Débora Black/HMCC