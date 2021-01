Show da Palhaça Rubra abre programação cultural do Sesc PR em 2021

Espetáculo será transmitido online e garante diversão para todas as idades

Uma mistura de improviso, música e palhaçada! Estes são os ingredientes que o público poderá conferir na live que o Sesc Paraná apresentará no dia 23 de janeiro, a partir das 15h, com a Palhaça Rubra e o espetáculo Vitrolinha 3000.

A partir do palco do Teatro do Sesc da Esquina, a atriz Lu Lopes dará vida à Palhaça Rubra e, inspirada em uma vitrola dos anos 1970, levará crianças de todas as idades a uma experiência afetiva e criativa, por meio da música e da poesia.

O espetáculo será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Sesc PR no YouTube e no Facebook.

