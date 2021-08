Smart Vitrine do Programa Vila A Inteligente recebe 20 propostas de instalação de soluções para melhoria da qualidade de vida da população

O edital Smart Vitrine recebeu 20 propostas de empresas interessadas em instalar, testar e validar suas tecnologias no Bairro Itaipu A. As propostas vieram de 8 estados brasileiros: Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo; além de duas outras que vieram da França e do Paraguai.

No dia 24 de agosto, serão anunciadas as 6 empresas selecionadas para o primeiro ciclo de testes. As tecnologias aprovadas devem estar instaladas e operando até o dia 11 de outubro. Essa etapa será fundamental para atração de mais empresas e investidores interessados em participar do Programa Vila A Inteligente.

Segundo Rafael Campos, analista de negócios e inovação do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), a quantidade de propostas recebidas foi uma surpresa positiva.

“Chamou a nossa atenção o número de empresas inscritas no edital, o que demonstrou um grande interesse e ficou acima da nossa expectativa. Com isso, percebemos que existe uma demanda para esse tipo de trabalho, o que é muito positivo para o que desejamos desenvolver no Programa Vila A Inteligente”, disse Rafael.

A ideia é que essas empresas selecionadas utilizem o espaço Sandbox não apenas para instalar tecnologias, mas, principalmente, para validarem suas tecnologias e, ao mesmo tempo, utilizar esse espaço para divulgar suas soluções, mostrando os resultados obtidos e o impacto na qualidade de vida da população.

Empreendedorismo

Segundo o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o edital Smart Vitrine vai fomentar o empreendedorismo, a inovação e a geração de empregos.

“Um dos desafios do Programa Vila A Inteligente é dinamizar e diversificar a economia de Foz do Iguaçu, além de trazer qualidade de vida e bem-estar à população. Temos orgulho de ser o primeiro bairro Sandbox do Brasil. A seleção dessas 6 empresas é mais um passo no sentido de tornar a nossa cidade uma referência nacional quando se fala de cidades inteligentes”, disse.

Sobre o edital

O Smart Vitrine é o edital destinado às empresas que oferecem tecnologias em cidades inteligentes, com soluções que possam ser testadas e implementadas em ambiente de testes (Sandbox). A Vila A, ou Bairro Itaipu A, é o primeiro e maior bairro Sandbox do Brasil.

As soluções tecnológicas que estão sendo apresentadas nas propostas devem ser enquadradas em um dos seguintes eixos temáticos: Meio Ambiente; Tecnologia e Inovação; Segurança; Economia; Finanças ou Empreendedorismo; Governança; Urbanismo; Saúde; Educação; Energia; Habitação; Esporte, Cultura ou Recreação; Telecomunicações; Mobilidade e Acessibilidade; Agricultura; Saneamento; ou Turismo.

As empresas devem propor soluções que possam resolver problemas reais da população e melhorar sua qualidade de vida. Propostas que contribuam para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 ou a melhoria da qualidade de vida de Pessoas com Deficiências (PcD), terão prioridade na seleção.

Dúvidas ou questionamentos referentes ao edital devem ser solucionadas pelo e-mail: vila.a.inteligente@pti.org.br . Mais informações sobre o edital Smart Vitrine do Programa Vila A Inteligente podem ser acessadas no site www.hubiguassu.com.

O Smart Vitrine é uma iniciativa do PTI-BR, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), da Itaipu Binacional, da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com parceria do Inmetro e da Copel.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil