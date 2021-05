Startup incubada no PTI-BR desenvolve software inteligente de automação e controle de processos para indústrias

Ferramenta permite às indústrias gerar relatórios assertivos e atualizados.

As indústrias estão investindo cada vez mais em inteligência de negócios. Uma decisão errada pode representar um grande prejuízo à empresa; para evitar isso, é necessário ter informações precisas e detalhadas sobre a sua linha de produção.

Ainda existem muitas indústrias que colhem dados de sua cadeia produtiva em processos manuais, o que gera lentidão para diagnosticar problemas e corrigi-los.

Foi pensando nas demandas dessa promissora área que 5 sócios desenvolveram a Farol 4.0. Trata-se de um software inteligente de automação e controle de processos.

Essa ferramenta permite à indústria gerar relatórios assertivos e atualizados. Além disso, é possível acompanhar o desempenho da produção, em tempo real, a partir de dashboards inteligentes.

Dashboards, basicamente, são telas que mostram os dados coletados, que podem ser acompanhados em telas instaladas na indústria ou à distância em tela de computador.

“Primeiro, nós analisamos os processos produtivos do cliente. Em seguida, definimos os pontos onde serão coletados os dados e fazemos as devidas instalações. Por último, a ferramenta transforma os dados coletados em informações inteligentes, explicou Lucas Baú, Cofunder da Farol 4.0.

Incubação para crescer

Para Bianca Giordani Baú, Cofunder da Farol 4.0, buscar a Incubadora Santos Dumont do PTI está sendo essencial para aperfeiçoar a profissionalização da empresa e expandir a sua atuação no mercado.

“Estar na incubadora Santos Dumont nos dá segurança enquanto a empresa se fortalece para o mercado. Estamos aprimorando ainda mais o software e, ao mesmo tempo, o PTI está nos ajudando a revisar as previsões de venda, o perfil do mercado e persona e mapear os próximos passos. A orientação e acompanhamento, com certeza, são um diferencial enorme para quem está começando”, disse.

Incubadora Santos Dumont

De acordo com Rodrigo Régis, diretor de Negócios e Inovação do PTI-BR, a missão do Parque Tecnológico é estimular a inovação e o empreendedorismo na região de Foz do Iguaçu, acolhendo projetos incipientes ou em estágio mais avançado.

“O PTI é uma plataforma de negócios que atua em rede fomentando conexões. Aqui você encontrará e se conectará com diversos tipos de especialistas de tecnologias e de negócios, bem como investidores. Nosso ecossistema cria condições para que os empreendimentos cresçam. Assim, conseguimos atingir nosso objetivo que é gerar riqueza e bem-estar para a sociedade”, explica Rodrigo Régis.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil