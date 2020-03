Startup instalada no PTI oferece solução a pequenos empresários, em tempos de quarentena pelo coronavírus

A empresa EVAH.io, que faz o impulsionamento de vendas na internet, vai implementar 25 plataformas de comércio virtual para empreendedores de Foz do Iguaçu e região

Uma empresa de base tecnológica incubada no Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) achou uma forma de ajudar empreendedores de Foz do Iguaçu e região, que estão sem poder atuar devido às medidas de quarentena estabelecidas para enfrentamento ao coronavírus.

A Evah.io vai colocar à disposição desses empresários, sem qualquer custo algum, 25 plataformas de comércio on line. Além de ceder as ferramentas, a empresa também vai orientar os empreendedores em relação à operação do comércio online e passar estratégias de atuação no mercado digital.

Incubada no Parque Tecnológico desde 2018, a EVAH.io já atendeu cerca de 50 clientes de diversos segmentos para o impulsionamento de vendas na internet. O fundador da EVAH.io, Thiago Barroncas, explica que a ação tem o objetivo de atingir as pequenas empresas que possam ser levadas ao mundo virtual ou tenham entrega, como é o caso, por exemplo, de pizzarias, restaurantes ou pequenas farmácias e lojas de bairro.

De acordo com Barroncas, a plataforma virtual é apenas o primeiro passo. “Há necessidade de orientar o cliente. O sistema é apenas o começo, é preciso saber como receber o pedido, o pagamento, como fazer a entrega. Tem uma série de outras questões que precisam ser planejadas”, afirma.

Para isso, a equipe da EVAH.io vai disponibilizar os empreendedores selecionados vídeos e conferências online de orientação. Tudo isso sem custo algum para os empresários.

Para o fundador da EVAH.io, as vendas online são “a luz no fim do túnel” neste momento de paralisação para o enfrentamento ao coronavírus. “Enxergo como a única saída neste momento de crise. As pessoas estão comprando, mas sem sair de casa. Com essa ação, queremos casar a nossa solução com a situação real do país e auxiliar os empresários de Foz e região”, pontuou Barroncas.

O gerente do Programa de Desenvolvimento de Negócios do Parque Tecnológico, Pedro Sella, destaca que o PTI tem dado o apoio às empresas que compõem o ecossistema neste momento de instabilidade econômica devido às medidas de enfrentamento do coronavírus e que, junto a elas, tem planejado ações para auxiliar a retomada da economia na região. “O Parque Tecnológico tem como objetivo desenvolver negócios, mas que tragam impactos positivos na sociedade onde estão inseridos”.

Os empreendedores que tiverem interesse na solução oferecida pela EVAH.io podem cadastrar-se pelo link: https://app.pipefy.com/public/form/K5ksfrA7 . A equipe da EVAH.io entrará em contato com os interessados para analisar a viabilidade de implementação da plataforma.