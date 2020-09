Tarifa especial no Parque das Aves para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao PNI

Tarifa é de R$ 10 por pessoa mediante apresentação de comprovante de residência em próprio nome e documento oficial com foto

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu (Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Lindoeste, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu e Vera Cruz do Oeste) pagam apenas R$ 10 por pessoa para visitar o Parque das Aves.

Para poder usufruir do benefício, o morador dessas cidades precisa apresentar comprovante de residência em próprio nome (vale o título de eleitor) e um documento oficial com foto para cada uma das pessoas. Crianças de até 8 anos, acompanhadas de um adulto, não pagam (não é válido para grupos escolares).

“O Parque das Aves é de Foz do Iguaçu e receber os moradores aqui é sempre um prazer. Por isso temos essa tarifa especial, que é a mesma há muitos anos”, comenta Jurema Fernandes, diretora administrativa do atrativo.

No dia 19 de agosto, o Parque recebeu o Certificado de Segurança Sanitária e o Selo de Ambiente Protegido da Prefeitura de Foz do Iguaçu, atestando que está apto a receber visitantes com segurança. O atrativo reabriu no dia 1 de setembro, e está funcionando de terça a domingo, das 9h às 17h.

Muitas novidades

Para receber os visitantes, a equipe do Parque das Aves já havia feito diversas mudanças na trilha em junho. E para a nova reabertura, outras melhorias foram realizadas.

As reformas, que utilizaram materiais reciclados de outros lugares do Parque, realizadas pelos funcionários da área da manutenção, visaram principalmente garantir o distanciamento físico dos visitantes durante o passeio no atrativo. Mas ao final, elas também trouxeram algumas mudanças expressivas na trilha, principalmente na região do recinto dos flamingos e do restaurante.

“Já no início da trilha do Parque, o visitante vai notar que o recinto dos flamingos foi ampliado e a trilha mudou de posição. Dessa maneira incentivamos ainda mais o distanciamento físico entre as pessoas, e facilitamos o deslocamento do visitante no Parque, pois agora ele pode ter acesso ao restaurante e à loja antes de iniciar o passeio”, comenta Carmel Croukamp, diretora geral do atrativo.

A grande novidade da retomada das atividades é o Viveiro Cecropia, que já está disponível para quem visita o Parque das Aves. Nele o turista vai poder ter contato com quase 300 periquitos e 20 tucanos de resgate, em uma estrutura de quase 4 mil metros quadrados e 22 metros de altura: o maior viveiro de aves do Brasil.

“Estamos muito animados para receber os visitantes em nosso novo viveiro, e dividir com eles a emoção de ver bandos de periquitos voando ao mesmo tempo, ou tucanos embrenhados na mata. Esperamos que a comunidade iguaçuense goste da novidade”, comenta Carmel.

A visita

Para facilitar a entrada no Parque, o atrativo recomenda que o visitante adquira seu ingresso pelo site tickets.parquedasaves.com.br. Lá ele escolhe a data e hora do passeio. São 300 vagas disponíveis por hora. O Parque das Aves vai funcionar de terça a domingo, das 9h às 17h.

Para entrar no atrativo não há restrição de idade, mas o uso de máscaras é obrigatório durante todo o passeio, inclusive para tirar fotos. A trilha foi toda adaptada para garantir o distanciamento físico entre grupos diferentes, e as portas dos viveiros abrem na direção da caminhada, evitando que o visitante tenha que tocar nas estruturas durante o trajeto.