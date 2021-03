Testagem para covid-19 no Hospital Municipal de Foz será mais rápida com a ajuda de Itaipu

A ação foi possível graças à compra de equipamento feita por meio de convênio com a Itaipu. A empresa já aplicou cerca de R$ 80 milhões no enfrentamento à pandemia na região

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, retomou a testagem local para o diagnóstico da covid-19 com uma importante novidade. Por meio de convênio com a Itaipu Binacional, agora o resultado dos testes, que vinha sendo feito em Curitiba e demorava até três dias, poderá sair em 24 horas, dependendo do horário da coleta.

A Itaipu financiou a aquisição de um equipamento de alta tecnologia, denominado extrator e purificador de ácido nucleico automatizado, que substitui parte do processo que anteriormente era realizado de forma manual. Nessa terça-feira (23), a equipe do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Municipal, passou por um treinamento, após o processo de instalação e validação da máquina. O equipamento entrou em operação nesta quarta-feira (24).

A Itaipu Binacional já havia firmado um convênio destinado à modernização tecnológica do hospital. A parceria foi readequada em função do caráter emergencial imposto pela pandemia de covid-19.

“A Itaipu sabe que investir em saúde é salvar vidas. Alinhados com o governo federal no enfrentamento do novo coronavírus, não temos medido esforços para cuidar da saúde da nossa gente”, diz o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna. No total, a Itaipu investiu quase R$ 80 milhões em diversas ações para combater a covid-19 e minimizar seus efeitos, tornando-se a principal parceira dos municípios da região.

O novo equipamento, com custo de R$ 293 mil, diminui o tempo de extração e a interferência humana, e, ao mesmo tempo, aumenta a sensibilidade do exame. Para efeito de comparação, no processo manual realizado anteriormente, o laboratório demorava 1h30 para realização de 30 extrações. Já com esse equipamento, será permitido fazer 96 extrações simultâneas em apenas 30 minutos.

As amostras do exame RT-PCR, considerado padrão ouro para a testagem de covid-19, estavam sendo enviadas para o Laboratório Central de Estado (Lacen), em Curitiba. O tempo de espera durava até três dias ou mais, dependendo da demanda do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP).

Os kits de extração e detecção, próprios para o novo sistema automatizado, foram fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo o gerente e responsável técnico do laboratório, Rafael dos Santos da Silva, “o equipamento é muito preciso, sensível, evita contaminação cruzada e diminui o fator humano, dando maior segurança e aumentando capacidade analítica”.

“Queremos agradecer à equipe da Itaipu Binacional que, por meio do convênio firmado, está possibilitando a concretização desse projeto de renovação tecnológica da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, que incluiu a aquisição desse equipamento. E, também, ao Governo Municipal, que, junto ao Ministério da Saúde, foi responsável por adquirir os insumos para realização dos exames da Covid-19”, afirmou.

Vacinação

Para a secretária de Saúde, Rosa Jeronymo, a testagem vai garantir um panorama mais real da situação epidemiológica. A secretária também aproveitou para reforçar os pedidos de manter os cuidados para evitar a disseminação da covid-19, com o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Ela ainda anunciou que a partir desta quinta-feira (25) acontecerá a vacinação para pessoas com 72 e 71 anos de idade. O agendamento on-line começa nesta tarde, pelo link bit.ly/vacinacovidFoz.

Crédito: Arquivo Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu