Turismo de Itaipu é finalista do prêmio WTM Latin America Responsible Tourism Awards

A indicação foi feita pelo principal evento mundial do setor de viagens e turismo da América Latina. Premiação será em São Paulo, no fim do mês.

Premiado internacionalmente, o turismo de Itaipu é um dos finalistas do prêmio WTM Latin America Responsible Tourism Awards na categoria “Melhor destino para o turismo responsável”. Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna, “essa indicação reforça a importância da usina investir no setor turístico – vocação natural de Foz do Iguaçu e região – e demonstra o nosso grande potencial como atrativo”.

O prêmio é uma das mais importantes referências em turismo responsável para o mundo e reconhece os melhores esforços pelo desenvolvimento do setor.

A partir deste ano, o Complexo Turístico Itaipu vai passar por uma revitalização completa, que prevê melhoria de infraestrutura e embelezamento dos roteiros de passeios. “Queremos oferecer o que há de melhor tanto para os nossos moradores quanto para os turistas que nos visitam”, comenta Silva e Luna. O turismo da usina é administrado pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI) em parceria com a Comunicação Social da Itaipu.

A cerimônia de premiação com o anúncio do resultado ocorre no dia 31 de março durante a 8ª edição da WTM Latin America Responsible Tourism Awards, em São Paulo. O evento prossegue até 2 de abril. São esperados para o encontro nove mil visitantes influentes e 600 empresas expositoras.

Com alto alcance global e palestrantes reconhecidos mundialmente, o evento business-to-business promove a primeira edição da WTM Latin America Responsible Tourism Awards.

Para essa edição de estreia do prêmio, foram selecionadas quatro categorias com os temas: Melhor em redução da pobreza e inclusão, Melhor atração do patrimônio cultural, Melhor contribuição para a preservação da vida selvagem e a de Melhor destino para o turismo responsável, no qual o Turismo Itaipu é finalista.

São finalistas das quatro categorias WTM Latin America Responsible Tourism Awards 2020:

Awake Travel (Colombia)

Awamaki (Peru)

Complexo Turístico Itaipu (Brasil)

Corredor Turístico Pájaros Pintados (Uruguai)

Expediciones Sierra Norte, Pueblos Mancomunados (Mexico)

Fundación Teatro del Lago (Chile)

Instituto Costarricense de Turismo (Costa Rica)

La Mano del Mono (Mexico)

Puntacana Resort & Club (República Dominicana)

Reserva Biológica Huilo Huilo (Chile)

Sitios WAO (Venezuela)

Travolution (Chile)

WorldVentures Foundation (EUA – com projetos na Nicarágua)

Brasil Food Safaris (Brasil)

Outras informações no site

https://latinamerica.wtm.com/events/WTM-Latin-America-Responsible-Tourism-Awards-/

Movimento cresce

Agora em fevereiro, o movimento de turistas nos atrativos de Itaipu registrou um crescimento de quase 25% na comparação com o mesmo período de 2019. Ao todo, foram 45.163 turistas ante 36.222 no mesmo período do ano passado.

Mais de 23,8 milhões de 209 países

Desde o início da visitação, em 1976, já passaram por Itaipu mais de 23,8 milhões de turistas de 209 países. Em 2019, o turismo de Itaipu bateu o recorde anual de visitação: 1,028 milhão de turistas conheceram de perto a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia limpa e renovável.

Seis passeios

O Complexo Turístico Itaipu (margem brasileira) conta, atualmente, com seis passeios. Em “Itaipu Especial”, o visitante faz um percurso no coração da usina, conhecendo áreas internas e externas. O passeio mais popular, “Itaipu Panorâmica”, é a bordo de ônibus double-decker que leva os visitantes por um passeio pelos ângulos mais impressionantes de Itaipu.

“Itaipu Iluminada” é uma chance de ver a usina de uma forma diferente, à noite, num show de luzes de tirar o fôlego. O turista que opta pelo passeio “Itaipu Refúgio Biológico” conhece a unidade de proteção ambiental da Itaipu, criada para preservar a fauna e a flora durante a formação do reservatório da usina. A experiência é ampliada com aprendizado sobre o meio ambiente.

Moradores de Foz do Iguaçu e de municípios próximos possuem gratuidade em alguns passeios. Conheça mais sobre a visitação, horários e valores em www.turismoitaipu.gov.br.

Outro prêmio

Em 2015, o Complexo Turístico Itaipu foi o único vencedor do Brasil na categoria Pesquisa, Tecnologia e Inovação da 12ª edição do Prêmio de Excelência e Inovação do Turismo. A premiação, concedida pela Organização Mundial do Turismo (OMT), ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), é a mais importante do planeta no setor. A honraria foi concedida pela atuação do CTI como promotor do desenvolvimento territorial.

Na época, o fato de ser administrada por uma fundação e de a receita captada ficar na sua região pesaram na escolha, assim como a geração de 250 empregos e a qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes. Outro ponto decisivo foi o investimento do recurso excedente da operação em um fundo tecnológico de fomento da educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI).

Foto: SkyTakes / Árvore Filmes