Turismo de Itaipu estreia musical infantil com tema natalino

O que fariam as crianças se um duende enciumado sequestrasse o Bom Velhinho em plena época do Natal? Esse é o mote do musical infantil “O rapto do Papai Noel”, assinado por Anderson Oliveira, que será apresentado em Foz do Iguaçu de 17 a 23 de dezembro, dentro do pacote de atrações do Complexo Turístico Itaipu (CTI).

A produção é da empresa Experiência Entretenimento, que atua no mercado de teatro brasileiro e eventos corporativos, dentro e fora do eixo Rio-São Paulo. Sete atores dividem o palco. O cenário do espetáculo, em Foz do Iguaçu, não poderia ser mais grandioso: o Mirante do Vertedouro da usina de Itaipu.

O local foi inteiramente preparado para a festa. Haverá transporte em ônibus com decoração temática, recepção natalina, Vila de Natal, food truck e parque com brinquedos para as crianças.

As saídas serão sempre das 19h às 19h45, partindo do Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da Itaipu. As sessões começam às 20h30. Os ingressos custam R$ 80 por pessoa e já podem ser comprados no site do CTI (www.turismoitaipu.com.br). Crianças de 6 a 11 anos, professores, estudantes, idosos, PCDs e doadores de sangue pagam meia entrada; e crianças com menos de 6 anos não pagam.

O gerente do CTI, Yuri Benites, lembrou que a reforma recente de espaços turísticos da usina, como os mirantes Central e do Vertedouro, permitiu ao setor a ampliação das ofertas aos visitantes. Os ambientes ficaram mais confortáveis e acessíveis. O avanço da vacinação contra a covid-19 no município (e em todo o País) e a queda das internações também dão tranquilidade e segurança para o lançamento de novos projetos.

“Estamos muito animados com a estreia desse produto em um espetáculo de musical infantil, oferecendo aos nossos visitantes uma imersão no espírito de Natal. É um espetáculo para todas as idades, especialmente para as crianças, e será encenado num dos cenários mais icônicos da usina, que é o Mirante do Vertedouro. Quem assistir à peça vai ficar encantado”, afirmou.

Espírito natalino

“O rapto do Papai Noel” já foi apresentado em grandes centros, como Rio de Janeiro e Porto Alegre, e leva ao público uma abordagem contemporânea sobre o verdadeiro espírito de Natal – de acordo com a sinopse divulgada pela produtora.

“Recheado com as mais belas canções natalinas, o espetáculo aborda a estética comercial e renova os conceitos e valores obtidos na data e na lenda do Bom Velhinho”, indica o texto.

O musical conta a história de um duende ambicioso que sequestra Papai Noel e provoca indignação nas crianças, que se unem para resgatar a vítima no Polo Norte. De acordo com a produtora, trata-se de uma “fantástica aventura que os fará perceber o valor dos laços familiares e, principalmente, a grande alegria de simplesmente estarem juntos”.

Retomada do turismo

O lançamento de “O Rapto do Papai Noel” ocorre em momento de retomada da visitação turística nos atrativos da usina. Em novembro, o CTI contabilizou 34.273 visitantes, praticamente igualando o resultado de outubro (com 34.597) – que já tinha sido o melhor mês do ano e o melhor depois do início da pandemia.

Outubro, porém, teve um dia a mais no calendário e um feriado prolongado importante – o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, caiu neste ano numa terça-feira.

Se novembro também tivesse 31 dias, certamente o resultado teria superado o mês anterior. A média diária de visitação em novembro foi de 1,3 mil turistas – com pico de 2,9 mil visitantes/dia.

O carro-chefe do CTI foi, novamente, a Itaipu Panorâmica, passeio mais procurado pelos turistas, com 27.373 visitantes. O último mês também marcou o retorno do Itaipu Especial, um dos passeios mais desejados e que oferece ao turista um giro completo dentro e fora da usina.

Natal de Água e Luzes

O anúncio do musical infantil de “O rapto do Papai Noel” coincide com o início da programação do Natal de Água e Luzes de Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira (1º), com a chegada do Papai Noel à Praça da Paz.

Até o dia 5 de janeiro, moradores e turistas terão um cardápio variado de atrações, como projeções mapeadas inéditas no Colégio Mitre e Matriz São João Batista (centro da cidade); iluminação cênica da Ponte da Amizade e da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe; paradas (desfiles) e autos de Natal; apresentações musicais e religiosas, incluindo show do cantor Daniel (dia 19) e missa com o Padre Reginaldo Manzotti (23), ambos no Gramadão da Vila A. Todas as atrações são gratuitas. A iniciativa é da Itaipu Binacional, Prefeitura, Fundo Iguaçu e demais parceiros.

