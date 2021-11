Turismo de Itaipu prepara esquema especial para receber visitantes no feriado prolongado

Serão abertos mais horários de visitas e reforço nas equipes. Feriadão será de sábado (13) a segunda (15), Dia da Proclamação da República, com expectativa de seis mil visitantes.

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) preparou uma operação especial para receber os visitantes durante o feriado prolongado da Proclamação da República, de 13 (sábado) a 15 de novembro (segunda-feira). A expectativa é que mais de seis mil pessoas passem pelos atrativos nos três dias. O plano prevê abertura de mais horários de visitas e reforço nas equipes. Todas os cuidados sanitários contra a covid-19 serão tomados.

Visita Panorâmica

Principal atrativo da usina, o Itaipu Panorâmica terá saídas a cada 15 minutos, a partir das 8h até as 17h, nos três dias de feriado prolongado. Em dias normais, as saídas começam uma hora mais tarde.

O passeio – que tem uma hora e meia de duração e apresenta ao visitante uma visão ampla da barragem – terá paradas livres no Mirante Central e no Mirante do Vertedouro. Desta forma, o turista pode descer nesses locais e reembarcar nos ônibus seguintes.

Refúgio Biológico

O Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela Itaipu, terá oito saídas durante o feriado prolongado, duas a mais que em dias normais. A capacidade de cada passeio, observadas as medidas de distanciamento social, é para 25 pessoas. Os horários são: 8h30; 9h30; 10h; 10h30; 13h30; 14h30; 15h; e 15h30.

O deslocamento dos turistas, desde o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) de Itaipu até o Refúgio é feito em uma carretinha especial – com exceção das saídas das 10h e das 15h, que serão em veículo fechado. A duração total do passeio é de 2h45.

Iluminação da Barragem

A Itaipu Iluminada terá sessões na sexta-feira (12) e no sábado (13), com início às 19h e término às 21h. Na atração, além da iluminação da barragem, o visitante poderá acompanhar show de músicas trinacionais, fogos de artifícios e projeção mapeada.

Ecomuseu

O Ecomuseu de Itaipu, instalado provisoriamente no Centro de Recepção de Visitantes (CRV), terá funcionamento das 8h30 às 19h na sexta-feira (12) e no sábado (13) e das 8h30 às 17h no domingo (14) e na segunda-feira (15). A visitação é gratuita.

Ingresso antecipado

Alguns passeios têm vagas limitadas e a recomendação é adquirir as entradas com antecedência. As reservas podem ser feitas no site www.turismoitaipu.com.br.

Moradores de Foz do Iguaçu e dos municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário realizar reserva pelo telefone (45) 3576-7000 ou Whatsapp (45) 99131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.