Turismo de Itaipu recebe 7.369 pessoas no feriadão. Paranaenses vieram em peso

Turismo rodoviário e local têm sido opção para muitos viajantes em 2021.

O Turismo de Itaipu fechou o feriado prolongado de Finados com um total de 7.369 visitantes, recebidos entre sábado (30) e terça-feira (2), Dia de Finados. Os paranaenses corresponderam a mais da metade deste público – 4.122 pessoas –, o que demostra a força do turismo rodoviário neste período de retomada do movimento dos atrativos de Foz do Iguaçu.

Os demais visitantes vieram de São Paulo (1.656 pessoas) e de outros estados do Sul do País, como Santa Catarina (403) e Rio Grande do Sul (364), entre outras localidades. O Complexo Turístico Itaipu (CTI) recebeu, ainda, turistas do Paraguai, França, Argentina, Peru e até das ilhas Bermudas. Apenas no domingo (31), dia de maior movimento, foram 2.274 turistas.

O CTI comemora os dados e já se preparara para receber visitantes no próximo feriado prolongado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro. Foz tem grande potencial para atrair ainda mais turistas depois da pandemia, período que será marcado por uma maior procura pelo turismo de natureza, segundo especialistas do setor.

Reconhecido como destino com responsabilidade sanitária pela Organização Mundial do Turismo, Foz do Iguaçu conta com alta taxa de vacinação (mais de 90% da população adulta imunizada com as duas doses ou dose única).

Os casos de contaminação pelo coronavírus caíram drasticamente. Um dos motivos da cidade também ser procurada pela visitação em massa.

O trade turístico local também celebra os números positivos do feriadão, assim como das reservas fechadas já para o período de Natal e passagem de ano. Essa recuperação é atribuída a uma série de iniciativas assumidas pelas principais forças econômicas e políticas da região, como a campanha Vem Pra Foz, capitaneada pela Itaipu, e os esforços de tratamento e prevenção à covid-19, entre outros. Neste ano, Foz do Iguaçu terá o Natal de Águas e Luzes, uma parceria entre Itaipu, município e gestão do Fundo Iguaçu, entidade de promoção e divulgação do turismo de Foz.

“Itaipu é uma agente de fomento ao turismo na região Oeste paranaense e isso é parte de nossa missão”, avaliou o diretor-geral da usina, general João Francisco Ferreira. Para ele, este fim de ano será um marco da retomada da economia, porque a população anseia por um período de alegria depois de dois anos difíceis por causa da pandemia.

Feriado de Finados na Itaipu

Como é de praxe, a Visita Panorâmica, que permite um tour externo pela usina de Itaipu, foi a mais procurada, com 5.810 ingressos vendidos. Na sequência ficou o Refúgio Biológico Bela Vista (765). Depois, a Iluminação da Barragem, com 677 visitantes e que teve uma apresentação extra no domingo, 31 de outubro, além das saídas de sexta (29) e do sábado (30). O tour virtual correspondeu a 110 visitas, enquanto o Itaipu by Bike teve 7 pessoas.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.