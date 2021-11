Turismo de Itaipu registra no feriado prolongado a melhor média diária de visitação de 2021

Foram 2.553 visitantes média/dia, superando o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. No total, mais de 7,6 mil pessoas visitaram os atrativos da binacional de sábado (13) a segunda-feira (15).

Os atrativos turísticos da usina de Itaipu receberam 7.659 visitantes nos três dias de feriado prolongado da Proclamação da República, de sábado (13) a segunda-feira (15), superando a expectativa de 6 mil pessoas. Foi o último feriado do ano, antes das festas natalinas, e o que teve a melhor média diária de turistas em 2021. Foram 2.553 visitantes em média por dia, com desempenho superior ao do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, de 9 a 12 de outubro, com média/dia de 2.178 visitantes.

De acordo com balanço do Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela gestão dos passeios, a maior parte das pessoas que visitaram Itaipu no feriado é formada por brasileiros (mais de 7,6 mil), mas os atrativos receberam também turistas do Paraguai, Argentina, Alemanha, Equador, Bolívia e Itália, entre outros.

Entre os brasileiros, a maioria é paranaense (quase 4 mil visitantes), seguida dos paulistas, catarinenses, gaúchos e cariocas. Somente dos municípios lindeiros ao Lago Itaipu, foram 553 visitantes. O CTI também registrou 185 turistas procedentes do Acre.

O balanço do CTI indica ainda que a visita Itaipu Panorâmica foi a mais procurada pelos turistas, com 6.671 registros, seguida do Refúgio Biológico Bela Vista (548) e a Itaipu Iluminada (440, computando a sexta-feira e o sábado). O dia mais movimentado – considerando todos os atrativos – foi o domingo (14), com 2.938 visitas.

Os números do turismo em Itaipu reforçam a retomada do segmento na região, fortemente impactado pela pandemia de covid-19. O Parque Nacional do Iguaçu, o mais importante atrativo da região, e que abriga as Cataratas do Iguaçu, recebeu a visita de 22 mil pessoas nos três dias de feriado prolongado. Foi o melhor feriado prolongado desde agosto de 2020.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, observa que desde o ano passado o Destino Iguaçu vem se preparando para a retomada da visitação, investindo em medidas sanitárias rigorosas, capacitação de profissionais e na campanha “Vem pra Foz!”, liderada pela binacional e parceiros, que apresentou a região como um dos roteiros turísticos mais seguros do País.

As campanhas e o resultado do feriado da Proclamação da República abrem boas perspectivas para a movimentação de turistas em dezembro, mês de Natal, e janeiro, período tradicional de férias escolares. Com apoio de Itaipu, a cidade está elaborando uma programação natalina repleta de atrações culturais, shows e decoração especial em diferentes pontos da cidade.

“A recuperação do turismo, principal atividade econômica do Destino Iguaçu, é uma realidade hoje graças à união e aos esforços dos diversos atores que compõem o segmento. Por isso, a nossa expectativa é que a visitação tenha um salto no fim de ano, com as festas natalinas e o réveillon, e um 2022 com números ainda mais robustos”, afirmou o general Ferreira.

Mídia espontânea

O Destino Iguaçu ainda ganhou uma publicidade espontânea, no fim de semana, durante a cobertura de um dos mais importantes esportivos do mundo, o GP Brasil de Fórmula 1. Em entrevista à repórter Mariana Becker, da Band, o piloto inglês Lewis Hamilton, com sete títulos mundiais e vencedor da corrida no domingo (15), declarou que as Cataratas do Iguaçu é dos lugares que ele pretende visitar quando estiver de folga no Brasil.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.