Turismo de Itaipu retoma visitas técnicas nos finais de semana e feriados

Atrativo Itaipu Especial leva o turista para o interior da barragem da usina hidrelétrica. Atendimento começa neste sábado (19)

O atrativo Itaipu Especial, um circuito técnico que leva o visitante para o interior da barragem da usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), volta a receber turistas a partir deste sábado (19). Por enquanto, o atrativo será oferecido apenas nos finais de semana e feriados, com disponibilidade entre 20 e 40 vagas por saída. Após um período de testes, o passeio poderá ser ampliado para outros dias da semana.

O passeio dura 1h30, com seis saídas diárias (9h, 10h, 10h30, 14h, 15h, 15h30). O valor do ingresso é de R$ 130. Moradores dos municípios da região binacional e lindeiros ao Lago de Itaipu têm desconto de 50%. Os ingressos já podem ser comprados no site do Complexo Turístico Itaipu (CTI): www.turismoitaipu.com.br, que oferece também outros passeios.

Fechada desde março de 2020, com uma reabertura de três semanas no final do ano passado, a visita é a mais completa dos atrativos da Itaipu permitindo uma verdadeira imersão na usina hidrelétrica. O turista pode observar o eixo de uma das turbinas em pleno funcionamento, ver de fora a Sala de Controle Central (CCR), a barragem vista de dentro, e percorrer a galeria dos geradores, onde é possível ver as tampas das 20 unidades geradoras.

Na parte externa, o visitante passa pelos mirantes do Vertedouro e Central, que oferece uma visita panorâmica da usina, além de fazer uma parada no alto da barragem com vista para a imensidão do reservatório e de passar ao lado dos condutos forçados (os enormes tubos brancos por onde escoam cerca de 700 mil litros de água por segundo). Todo o passeio é guiado (em português, inglês e espanhol), com informações técnicas e curiosidades sobre os pontos visitados.

Por ser um circuito em área industrial, onde a produção de energia não para, o turista deverá atender a alguns requisitos, como ter 14 anos ou mais; usar calçado sem salto, preso ao calcanhar; e roupa na altura do joelho, sem fendas. Todos os protocolos sanitários para combate da covid-19 são obedecidos.

Créditos: Kiko Sierich / PTI.