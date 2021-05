Turismo inovador: Hackatour busca soluções aplicáveis a diferentes frentes do setor turístico

A maratona busca desenvolver projetos nas áreas de políticas públicas, acessibilidade, entre outras questões voltadas à temática de Cidades Inteligentes. O evento realizado pela Idestur, é organizado pelo Parque Tecnológico Itaipu.

A 6ª edição do Hackatour Cataratas está chegando. No final desta semana, de 07 a 09 de maio, os participantes da maratona passarão por palestras, mentorias, webinars, e, por fim, deverão apresentar soluções inovadoras para o setor turístico. Tudo isso contando com o apoio de mentores especialistas nas temáticas propostas.

O tema deste ano é Cidades Inteligentes e Turismo. O propósito é desenvolver soluções tecnológicas que estimulem a extensão de smartcities no turismo, incentivando a cultura de inovação para o setor, impulsionando o empreendedorismo e aproximando o mercado do turismo ao setor tecnológico.

Com conhecimento de causo na temática de Cidades Inteligentes, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) traz o case em execução na cidade de Foz do Iguaçu, o Programa Vila A Inteligente, transformando-o no primeiro bairro público inteligente do Brasil. Além disso, o PTI abriga o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes, onde produtos e soluções relacionados ao tema são testados e implementados em um ambiente controlado no Parque.

Como grande fomentador do ecossistema de inovação, o PTI tem como principal objetivo formar capital intelectual e social, além de gerar riqueza e bem-estar à sociedade. “Essa é uma parceria de longa data”, ressalta o analista de negócios do PTI, Rafael Campos, lembrando que o PTI participa do evento desde sua criação, em 2015. O analista e mentor do Hackatour também comenta sobre a importância dos participantes conhecerem, por meio das orientações dos mentores, os mecanismos a serem utilizados para tirar a ideia do papel e colocar em prática. “Ao apoiar o Hackatour, uma grande ação de sensibilização para o empreendedorismo e inovação, estamos colaborando com isso, pois muitas ideias que surgem nesses eventos se transformam em negócios e transformam a vida da sociedade”.

O Hackatour é uma realização do Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (Idestur), com organização do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), e o apoio estratégico do Governo do Paraná – por meio da Superintendência Geral de Inovação – UniAmérica, Startup PR e Sebrae Paraná.

Hackatour 2021

Todos os projetos submetidos serão avaliados por uma banca de especialistas, que vai analisar diversos aspectos da solução, como criatividade, aplicabilidade e viabilidade de aplicação, conta Mayara Angeli, presidente do Idestur. “O turismo, por si só, já é um setor que desperta interesse em milhares de pessoas. Com a utilização de tecnologias e inovações, o setor se torna ainda mais atrativo e movimenta toda a cadeia produtiva envolvida”, complementa.

A lista de finalistas será divulgada em 12 de maio durante live nas mídias do evento. A melhor equipe será premiada com R$ 3 mil, cinco livros, duas horas de mentorias business do Parque Tecnológico Itaipu, cinco horas de consultoria e imersão com o Sebrae-PR e pré-incubação na UniAmérica. Os outros dois melhores times também serão premiados.

As inscrições podem ser feitas pelo site hackatour.com, e garante isenção do valor quem utilizar o voucher: PTI. O público-alvo do evento são desenvolvedores web, analistas de sistemas, UX Designers, engenheiros, empreendedores de tecnologia, empreendedores e estudantes das áreas de turismo, hotelaria e administração.

O Discord será a plataforma oficial de comunicação para a interação entre os participantes do Hackatour Cataratas! O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Microsoft Windows, MacOS, Android, iOS, Linux e em navegadores da Web.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu