Turismo Itaipu abre novas vagas para o atrativo Itaipu by Bike

Passeio de sábado (12) foi especial, em comemoração ao Dia dos Namorados.

O Dia dos Namorados foi comemorado de um jeito diferente por 21 casais que participaram da edição especial do Itaipu by Bike. O passeio aconteceu no sábado (12), no horário das 16 horas, e o tempo colaborou, proporcionando um pôr do sol lindíssimo para os apaixonados. Os participantes ainda puderam declarar seu amor em um painel montado no Mirante Central.

O atrativo Itaipu by Bike permite que os ciclistas desfrutem da grandiosidade da usina, percorrendo ciclovias e trilhas que promovem muita adrenalina e contemplando paisagens incríveis. Uma experiência que fica melhor ainda na companhia de quem amamos!

Se você ficou interessado, aproveite: o passeio está com vagas abertas para os próximos finais de semana, de 27 de junho a 31 de julho, nos horários das 8h30 e 16h. Confira as datas e horários e inscreva-se no link: www.bit.ly/itaipubybike.

As vagas serão limitadas, é necessário reservar com antecedência. O valor é de R$ 38 para visitantes; moradores de Foz do Iguaçu e municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu não pagam (é preciso comprovar o local de residência).

No passeio, os ciclistas percorrem uma distância total de 17 km, com algumas paradas. O tempo estimado de duração é de 2h. O passeio não contempla a bicicleta, cada participante deverá trazer a sua. Serão aceitas apenas bicicletas do estilo “Mountain Bike”.

Crédito: Divulgação/Turismo Itaipu