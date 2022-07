Turismo Itaipu lança aplicativo e amplia dias e horários para a alta temporada

Visitante poderá comprar ingressos, verificar informações e usar ferramenta como guia para os passeios, que serão diários durante o mês de julho.

Julho será cheio de novidades para o Complexo Turístico Itaipu (CTI), que lançará na próxima sexta-feira (1º) o aplicativo “Itaipu Turismo”. A ferramenta, disponível em português, inglês e espanhol, permite obter informações e comprar passeios, além de avaliar, acessar curiosidades e experiências sobre as atrações.

Para marcar a data o complexo fará inserções de comunicação sobre como utilizar o aplicativo. A ideia é que a experiência do visitante na maior hidrelétrica em geração de energia limpa e renovável do planeta seja ainda mais memorável. “Com avanço das tecnologias vimos a necessidade de inclusão de novas formas de experiência e interação entre nosso atrativo e os visitantes, que esperam mais tecnologia”, destacou o gerente geral do CTI, Yuri Benites. Segundo ele, o aplicativo é parte de um projeto maior de inovação tecnológica e servirá como guia de visitação virtual do complexo.

Nesta sexta-feira, quem utilizar a ferramenta durante o seu passeio poderá concorrer a brindes exclusivos do Turismo Itaipu. O aplicativo já está disponível para celulares Android e IOS.

Saídas diárias com horários ampliados

E para atender a demanda das férias do meio do ano o Complexo Turístico Itaipu ampliará dias e horários. Já a partir da sexta-feira (1º), o turismo passará a atender todos os dias da semana e com horários ampliados para os principais atrativos. A mudança seguirá até o dia 31.

Com a ampliação da operação o Refúgio Biológico terá de seis a oito saídas diárias, entre 8h30 e 15h30, de quarta a segunda-feira. A partir do dia 11 de julho, a Itaipu Panorâmica terá ampliação de horário com saídas a cada 30 minutos das 8h30 às 16h30.

Além destes, o passeio Itaipu Especial, que leva os visitantes para conhecerem a parte interna da Usina e como funciona a produção de energia, também terá aumento no número de saídas.

Mais informações sobre o Turismo Itaipu podem ser encontradas no site www.turismoitaipu.com.br ou pelo telefone (45) 3576-7000.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.